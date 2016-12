Découvrez Dunkerque, nouveau film de Christopher Nolan

16-12-2016 | 16h57

Warner Bros. vient de mettre en ligne une première bande-annonce de Dunkerque, le prochain film de Christopher Nolan (Le Chevalier noir, Origine), attendu dans les salles le 21 juillet 2017.

L'action du film se situe à Dunkerque, au nord de la France, en mai 1940, au moment de l'évacuation des troupes alliées vers l'Angleterre, alors que des milliers de soldats sont encerclés par l'ennemi allemand.

Le film réunit notamment Tom Hardy (Mad Max: Fury Road), Kenneth Branagh (Ma semaine with Marilyn) et Mark Rylance (Le Pont des espions) ainsi que Harry Styles, le chanteur de One Direction, dans un petit rôle.