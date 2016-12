Hollywood a-t-il peur des comédies musicales originales?

16-12-2016 | 11h11

L'actrice Emma Stone partage la vedette avec Ryan Gosling dans la nouvelle comédie musicale Pour l'amour d'Hollywood (La La Land de son titre original) qui a reçu de superbes critiques. Le réalisateur, Damien Chazell, a été félicité pour avoir su faire revivre la comédie musicale à Hollywood, à la manière de celles qui ont eu beaucoup de succès dans les années 50 et 60.

Selon Emma Stone, même si les patrons de l'industrie cinématographique produisent encore des comédies musicales, ils restent trop conservateurs dans leur choix et ne disent oui qu'à des adaptations d'oeuvres déjà célèbres. «Je ne pense pas que les comédies musicales soient passées de mode, a-t-elle confié au Globe and Mail, en citant Les Misérables, Into the Woods et Chicago comme exemples de réussites. Mais ce que je crois, c'est qu'il existe une peur quand il s'agit de faire des comédies musicales originales, parce qu'elles ne ont pas été essayées auparavant sur des fans.»

Emma Stone, qui incarne Mia, une actrice en devenir qui tombe amoureuse du personnage de Ryan Gosling, un musicien de jazz, affirme que le combat du réalisateur pour mener à bien son projet illustre la tendance frileuse des producteurs d'Hollywood. «Je sais que Damien (Chazelle) a essayé de réaliser ce film pendant cinq ans et personne ne voulait le faire, a-t-elle expliqué. C'est seulement après Whiplash que Lionsgate (le studio en charge de Pour l'amour d'Hollywood) a dit "on y retourne" ! Il avait essuyé plein de refus et prétend même avoir fait Whiplash pour pouvoir réaliser Pour l'amour d'Hollywood.»

Son partenaire, Ryan Gosling, trouve également remarquable que le film ait pu se faire. «Damien a eu une super idée, mais je pense que nous avons tous cru que ce navire avait déjà fait son chemin et que nous n'aurions pas l'opportunité de faire une comédie musicale hollywoodienne à l'ancienne. Nous lui sommes donc tous très reconnaissants», a-t-il expliqué à the Associated Press lors de la première du film, aux États-Unis, la semaine dernière.

Pour l'amour d'Hollywood, qui a été nommé sept fois aux Golden Globes et qui des grandes chances aux Oscars, sort dans les salles québécoises le 25 décembre.