Juste la fin du monde présélectionné pour les Oscars

15-12-2016 | 22h10

Le dernier film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde, fait partie des neuf longs-métrages en langue étrangère présélectionnés pour les Oscars.

L'Académie a annoncé la liste des films choisis parmi les 85 inscrits en fin de journée jeudi dans un communiqué.



La sélection des films en langue étrangère se fait en deux temps.

Un premier comité regroupant des centaines de membres de l'Académie des oscars a choisi six longs-métrages auxquels trois autres films ont été ajoutés par le comité exécutif de sélection de l'Académie.

Cinq films seront ensuite sélectionnés pour être finaliste dans la course à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère.

Les nommés seront annoncés le 24 janvier prochain.

La 89e cérémonie des Oscars, présentée par Jimmy Kimmel, se tiendra le 26 février 2017 au Dolby Theatre d'Hollywood.

Les films sélectionnés sont:¸

- Allemagne, Toni Erdmann de Maren Ade

- Australie, Tanna de Bentley Dean et Martin Butler

- Canada, Juste la fin du monde de Xavier Dolan

- Danemark, Land of Mine de Martin Zandvliet

- Iran, The Salesman d'Asghar Farhadi

- Norvège, The King's Choice d'Erik Poppe

- Russie, Paradise d'Andrei Konchalovsky

- Suède, A Man Called Ove d'Hannes Holm

- Suisse, My Life as a Zucchini de Claude Barras