Une autre bande-annonce pour The Boss Baby

Avec Canoe.ca 15-12-2016 | 13h21

Le film d'animation The Boss Baby devrait faire courir les foules le printemps prochain. La deuxième bande-annonce a été dévoilée jeudi.

Mettant en vedette la voix d'Alec Baldwin, The Boss Baby est le prochain film à succès des studios DreamWorks (Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar).

La réalisation de The Boss Baby a été confiée à Tom McGrath, celui qui a dirigé la série de films Madagascar.

Alec Baldwin gardera sa voix naturelle, dans la version originale anglaise, même s'il personnifie un bébé pour le moins déluré pour son âge. Rapidement, le bébé prendra sa place au sein de sa famille, au point d'en devenir ni plus ni moins que le patron.

Ce qu'on comprend de la bande-annonce, c'est qu'un bébé qui parle (le Boss Baby) et qui porte un costume digne d'un homme d'affaires, doit faire équipe avec son grand frère de 7 ans pour arrêter le directeur d'une compagnie, la Puppy Co., et ainsi rétablir la paix dans le monde.

Complots, aventures, réunions de bébés et humour décapant font aussi partie de cet aperçu.

Outre Alec Baldwin, The Boss Baby mettra aussi en vedette les voix de Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow et Miles Bakshi.

Le film prendra l'affiche au Québec le 10 mars 2017.