SAG: Manchester by the Sea en tête des nominations

14-12-2016 | 14h21

Manchester by the Sea, réalisé par Kenneth Lonergan, a raflé mercredi le plus grand nombre de nominations pour les prix du Screen Actors Guild (SAG), le syndicat des acteurs, autre baromètre pour les Oscars en février après les Golden Globes.

Ce film, sur un homme joué par Casey Affleck qui se retrouve tuteur de son neveu, a été nommé dans quatre catégories: meilleure distribution, meilleur acteur (Casey Affleck), meilleur second rôle masculin (Lucas Hedges) et meilleur second rôle féminin (Michelle Williams).

Sont également nommés dans la catégorie de la meilleure distribution, récompense la plus prisée de ces prix, Moonlight, sur le passage à l'âge adulte d'un adolescent en pleine guerre de la drogue à Miami, Les figures de l'ombre, sur trois scientifiques noires méconnues de l'aventure spatiale américaine, Une vie fantastique sur le destin tragique d'une famille élevée dans une forêt et Fences, sur les relations raciales aux Etats-Unis.

Du côté des séries, cinq sont à égalité avec trois nominations chacune: The Crown et Stranger Things, diffusées sur Netflix, Le trône de fer et Westworld (HBO), et American Crime Story (FX).

Les nominations de la très influente du SAG suivent de peu celles des Golden Globes. Toutes les deux sont scrutées de près pour tenter de prévoir qui seront les favoris aux Oscars, récompenses suprêmes du cinéma mondial.

Aux Golden Globes, c'est Pour l'amour d'Hollywood (La La Land) de Damien Chazelle, avec Ryan Gosling et Emma Stone, qui fait la course en tête avec quatre nominations.

Bien que moins connu que les Golden Globes, les prix du SAG sont vus comme un indicateur plus avancé pour les Oscars, car ses 1200 membres font aussi partie des 6000 électeurs de l'Académie des Oscars.

La diversité des lauréats sera aussi regardée de près, après des Oscars critiqués ces dernières années pour avoir récompensé surtout des candidats blancs.

Sully oublié

Un seul Noir, Denzel Washington, figure parmi les dix acteurs nommés dans les catégories de meilleur acteur ou meilleure actrice, tandis que quatre acteurs issus de minorités ethniques se retrouvent parmi les nommés dans les catégories des meilleurs second rôle.

Dans la catégorie du meilleur acteur Casey Affleck est en compétition avec Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Ryan Gosling (Pour l'amour d'Hollywood), Viggo Mortensen (Une vie fantastique) et Denzel Washington (Fences).

Pour le prix de la meilleure actrice ont été nommées Amy Adams (L'arrivée), Emily Blunt (La fille du train), Natalie Portman (Jackie), Emma Stone (Pour l'amour d'Hollywood) et Meryl Streep (Florence Foster Jenkins).

Mahershala Ali, surtout connu pour avoir incarné le secrétaire général de la Maison Blanche Remy Danton dans la série de Netflix House of Cards, est nommé dans trois catégories: celle du meilleur second rôle et celle de la meilleure distribution dans Moonlight et Les Figures de l'ombre.

Parmi les omissions notables figure le film Sully, avec Tom Hanks, tandis que le favori des Oscars Pour l'amour d'Hollywood n'apparaît pas dans la catégorie de la meilleure distribution.

«Le film (de Tom Hanks) cartonne et a généré de très bonnes critiques mais les Golden Globes comme le SAG l'ont boudé cette semaine», estime la bible du secteur, Variety.

«Il est possible que cette catégorie soit juste trop dure. Ou bien que les gens considèrent sa grandeur pour acquise», ajoute le magazine.

Les 23 lauréats des prix du SAG recevront leurs récompenses le 29 janvier à Los Angeles.