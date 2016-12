Sorties DVD/Blu-ray: Nitro , Bridget Jones et Miss Peregrine

David Lamarre 14-12-2016 | 12h26

Du film d'action québécois au drame historique international en passant par le film de superhéros américain, il y en a pour tous les goûts cette semaine au rayon des nouveautés Blu-ray et DVD.

9 le film

Neuf réalisateurs québécois - Luc Picard, Ricardo Trogi, Jean-Philippe Duval, Micheline Lanctôt, Erik Canuel, Claude Brie, Marc Labrèche et Éric Tessier - adaptent la pièce de théâtre 9 variations sur le vide de Stéphane E. Roy. La distribution du film est tout aussi impressionnante: Diane Lavallée, Hélène Bourgeois Leclerc, Christian Bégin, Anne-Marie Cadieux, Maxim Gaudette, François Papineau et plusieurs autres.

Cette œuvre collective drôle et intelligente est à la hauteur de la somme des talents réunis au générique.

Nitro Rush

Les films d'action sont une denrée rare dans le cinéma québécois. Combats, cascades et poursuites sont au menu de Nitro Rush, une réalisation d'Alain DesRochers mettant en vedette Guillaume Lemay-Thivierge. Rappelons qu'à sa sortie en 2007, le premier film de la série Nitro avait récolté près de 3,5 millions de dollars au box-office québécois.

La reine-garçon

Le dramaturge québécois Michel Marc Bouchard signe le scénario de ce drame historique de Mika Kaurismäki. On y découvre la reine Christine de Suède et ses traits hors du commun. Elle a refusé de se marier, tenu une correspondance avec Descartes, a été élevée comme un garçon et mis en place des politiques novatrices.

L'escadron suicide

Sorte d'anti-Avengers, L'escadron suicide réunit une panoplie de super méchants forcés de faire équipe pour sauver leur peau (et le monde par la même occasion).

Miss Peregrine et les enfants particuliers

Tim Burton propose un film pour enfant aux accents gothiques comme lui seul en a le secret. Des enfants aux pouvoirs spéciaux sont recueillis dans un orphelinat coupé du temps dirigé par une femme mystérieuse.

Florence Foster Jenkins

Au cours des années 40, une riche héritière (Meryl Streep) rêve de chanter l'opéra. Son mari (Hugh Grant) tente de l'aider tant bien que mal même s'il réalise que l'enthousiasme de sa femme dépasse son talent. Le film est réalisé par Stephen Frears (Philomena, Les liaisons dangereuses).

Le bébé de Bridget Jones

À 43 ans, Bridget Jones (Renée Zellweger) se voit confronté à un nouveau défi: la maternité. Plus compliqué encore, elle ne sait pas avec certitude qui est le père. Serait-ce son ancienne flamme Mark (Colin Firth) ou son nouveau prétendant Jack (Patrick Dempsey)?

Ben-Hur

Comme en fait foi son box-office d'à peine 26 millions de dollars en Amérique du Nord, les chances sont minces pour que vous ayez vu ce film lors de sa sortie cet été au cinéma. Cette version de Ben-Hur, réalisé par Timur Bekmambetov (Abraham Lincoln: chasseur de vampires), promet toutefois un spectacle à grand déploiement avec une histoire de vengeance digne du Trône de fer.