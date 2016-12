Courts métrages sur Montréal: 13 aspirants cinéastes primés

13-12-2016 | 14h32

Le septième art s'invite dans les festivités du 375e anniversaire de Montréal, avec un air de jeunesse alors que 13 aspirants cinéastes ont vu leurs courts métrages couronnés au concours «375 Jeunesse on tourne!», lundi soir.

Les participants, qui n'avaient pas à habiter Montréal, devaient être âgés de moins de 24 ans. Ils étaient invités à soumettre une œuvre d'au plus quatre minutes qui porte un regard amoureux ou humoristique sur la ville de Montréal.

Le jury, coprésidé par les acteurs Antoine Olivier Pilon et Marianne Fortier, avait la mission de retenir 12 courts métrages, mais ils se sont plutôt arrêtés sur 13 sélections, en raison d'une égalité.

Les jeunes réalisateurs qui ont remporté le concours, pourront voir leur court métrage diffusé pendant un mois, en avant-programme des salles de projection de la bannière Cineplex, tout au long du jubilé du 375e.

Le dévoilement des lauréats s'est déroulé devant public, lundi, au cinéma Cineplex Odeon Quartier Latin de Montréal.

Le court métrage Les Œillères d'Édouard Godbout-Corriveau, réalisé par Edouard Godbout-Corriveau, 19 ans, de Granby, a obtenu le prix Coup de cœur du jury ainsi que le Grand Prix, soit un stage non rémunéré de deux semaines auprès de la compagnie de production Cinémaginaire. Il pourra également vivre une expérience au Festival de Cannes, grâce à Téléfilm Canada.

Les autres récipiendaires étaient 375 ans de Montréal, de Sara-Jade Allard-Théberge, 15 ans, d'Orford, Oh toi Montréal, par Arthur Beauchet, 18 ans, de Montréal, CHOUF - Jeunesse on tourne 2016, par Sara Ben-Saud, 20 ans, de Gatineau, Balade à Montréal, de Pascal Brazeau, 21 ans, de Montréal, Le guide du chic montréalais, de Charlotte Côté, 18 ans, de Westmount, Montréal c'est aussi ça, de William Des Marais, 15 ans, de Terrebonne, Lentement, Montréal, d'Evangelos Desborough, 21 ans, de la région d'Ottawa-Gatineau, Montréal, Qc, de Jade Dulude, 17 ans, de Saint-Jérôme, Villa Maria, de Stefano Fico, 22 ans, de Montréal, La visite, par Sébastien Jean-Dubé, 22 ans, de la Gaspésie, 375, par Jérémie Jeannotte, 22 ans, des Coteaux et Montréal (Ma maison), par Jérémy Légaré, 18 ans, de Lévis.

Ce concours «375 Jeunesse on tourne !» a été lancé à l'initiative de la productrice canadienne Denise Robert, en partenariat avec Cineplex, Québecor, TVA Publications, Mels et Téléfilm Canada, afin de marquer à la fois le 375e anniversaire de Montréal et appuyer le potentiel créatif des jeunes, et peut-être, futurs réalisateurs.