Les débuts de Madonna racontés au cinéma

13-12-2016 | 12h54

La reine de la pop pourrait prochainement avoir droit à son biopic. Le scénario du film, baptisé Blond Ambition, est prêt et attend désormais de trouver un studio décidé à produire le projet.

Écrit par Elyse Hollander, qui signe son premier scénario d'un long métrage, Blond Ambition retracera les premiers pas de Madonna dans l'univers musical au début des années 80. La future star, installée à New York, se bat pour sortir son premier album et s'imposer dans une industrie musicale dédaigneuse, particulièrement envers une jeune femme d'une vingtaine d'années. Son rêve finit par se concrétiser en 1983 avec la sortie de son premier album Madonna et le succès de ses premiers tubes Holiday et Lucky Star.

Dans l'attente de trouver un financement, Blond Ambition pourrait taper dans l'oeil d'un studio plus rapidement que prévu. Le scénario a en effet été propulsé en tête de la Blacklist 2016 d'Hollywood, un sondage qui classe chaque année les scénarios les plus appréciés n'ayant pas encore été produits par un studio. Le biopic de Madonna a récolté 48 votes, sur un panel d'environ 250 professionnels de l'industrie du cinéma.

Cette fameuse liste, qui compte cette année 73 projets encore non-concrétisés, a le pouvoir de faire décoller un film et une carrière de scénariste. Plusieurs longs métrages, primés par la suite aux Oscars, ont figuré par le passé sur cette Blacklist, dont Argo, Slumdog Millionaire, Le Discours du roi, Spotlight et Whiplash.

En 2015, Miss Sloane figurait sur la liste, à la sixième place avec 31 votes. Un coup de pouce qui a permis au thriller de se concrétiser avec l'aide de Jessica Chastain devant la caméra et de John Madden derrière. Le film est sorti le 9 décembre dernier aux États-Unis et se dévoilera en France le 8 mars prochain. L'année précédente, la Blacklist comportait Manchester by the Sea, désormais l'un des favoris aux Oscars 2017 ou Le Fondateur, biopic du fondateur de l'empire McDonald's.