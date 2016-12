Assassin's Creed: une adaptation à l'image du jeu

Isabelle Hontebeyrie 17-12-2016 | 04h00

Porter à l'écran Assassin's Creed, la série de jeux vidéo phare des studios Ubisoft, n'était pas une mince affaire. Car science-fiction, histoire, effets spéciaux et aventure se mélangent étroitement dans cette superproduction au budget qui oscille entre 130 et 200 millions $ et qui réunit Michael Fassbender, Marion Cotillard et Jeremy Irons.

Bien que l'univers dans lequel se déroule le long métrage soit le même que dans les jeux, l'intrigue a été spécialement imaginée pour le film, le personnage principal de Callum Lynch (Michael Fassbender) ne figurant dans aucun titre de la franchise d'Ubisoft.

L'homme est un condamné à mort que les industries Abstergo sauvent avant son exécution. La compagnie, dirigée par Alan Rikkin (Jeremy Irons), a une Fondation dédiée à l'amélioration de l'humanité. C'est là qu'a été conçu le projet Animus, maintenu par Sofia (Marion Cotillard), la fille d'Alan Rikkin.

Le projet Animus est le fait de permettre aux descendants d'Assassins et de Templiers - deux factions ennemies depuis la nuit des temps - d'accéder à leur mémoire génétique et donc de remonter le temps afin de vivre la vie de leurs ancêtres. C'est ainsi que Callum est le descendant d'Aguilar de Nerha, un assassin vivant au XVe siècle, en pleine Inquisition espagnole. Au fur et à mesure de ses incursions en 1491 à la recherche d'un puissant artéfact, Callum se dotera de connaissances et d'outils pour combattre efficacement les Templiers, dont Rikkin est un descendant.



Entre James Bond et «Star Wars»...

Filmé en partie en Angleterre l'an dernier sur le plateau 007 des Studios Pinewood de Londres, lieu qui abrite la production des longs métrages de la franchise des James Bond, Assassin's Creed a dû être tourné en 80 jours afin de permettre à une autre superproduction de prendre sa place, le premier tour de manivelle de Star Wars: Episode VIII ayant été donné le 15 novembre 2015.

«Le film et les jeux font partie du même univers», a expliqué Michael Fassbender lors d'une visite de plateau d'Assassin's Creed l'an dernier. «Nous voulions vraiment respecter le jeu et ses éléments, mais nous voulions également proposer une vision qui nous était propre. Et s'il y a quelque chose que j'ai appris en participant à des franchises comme celle des X-Men, c'est que le public veut, à la fois être surpris et voir des éléments familiers, mais présentés d'une manière différente. Dans le film, nous respectons les éléments clés du jeu tout en apportant quelque chose de nouveau, d'où la présence de personnages principaux originaux.»

Cela fait quatre ans que Michael Fassbender est attaché au projet réalisé par Justin Kurzel, le cinéaste de Macbeth dans lequel a tourné l'acteur, donnant la réplique à... Marion Cotillard. Cette familiarité avec le metteur en scène - «nous nous comprenons», a souligné l'acteur - lui a permis de développer son personnage et de s'immerger dans un univers qui ne lui était pas familier.

«Pour moi, il était important que la base de ce film fantastique soit ancrée dans un concept scientifique. La notion d'une mémoire de l'ADN est quelque chose de particulièrement intéressant et j'ai immédiatement trouvé qu'il s'agissait là d'une théorie très plausible. Lorsqu'on peut apporter un tel élément dans un univers totalement fantastique, cela permet au public de se sentir encore plus concerné, et c'est la chose la plus importante. Ensuite, j'ai adoré l'idée des Templiers se battant contre les Assassins, l'idée d'un groupe de personnes dont les agissements remettent en cause la notion de libre arbitre. Et que dire du fait qu'Adam et Ève étaient les premiers Assassins?»

«J'ai également apprécié que l'intrigue soit complètement différente de celle Star Wars avec, d'un côté, le côté obscur et de l'autre, le côté lumineux. Ces deux factions passent leur temps à se contrecarrer. Moralement, elles se retrouvent donc constamment toutes deux dans une zone grise, un angle inusité pour ce genre de films», a-t-il commenté.

Assassin's Creed en chiffres

- La difficulté principale des costumiers a été de créer des capuchons qui tiennent en place malgré les mouvements des acteurs tout en ressemblant à ceux du jeu! Il leur a fallu pas moins de 20 à 30 versions de test pour parvenir à leurs fins!

- Au moment du tournage des scènes sur l'île de Malte - celle de l'autodafé notamment -, quelque 900 figurants se trouvaient sur le plateau, tous habillés en costumes du XVe siècle.

- Quelque 3000 armes ont été fabriquées spécialement par les équipes d'accessoiristes.

- La confection de chaque costume - entièrement fabriqué à la main - a pris entre deux et trois mois. Et huit versions de chaque vêtement ont été nécessaires pour le tournage.

L'Animus refait

À l'inverse des jeux - dans les plus anciens, Desmond Miles n'a qu'à s'asseoir dans un fauteuil ou un canapé pour être transporté dans le passé -, l'Animus du film est une expérience très visuelle.

«Il était hors de question que je m'asseye quelque part, a précisé Michael Fassbender. D'abord, parce que cela a été vu dans La Matrice et ensuite parce que ça n'a rien de dramatique. Nous voulions quelque chose de très visuel dans lequel le personnage serait physiquement impliqué. Andy [NDLR: Nicholson, le chef décorateur] et Justin ont imaginé quelque chose d'extrêmement intéressant. D'ailleurs, lors de leurs conversations avec Ubisoft, il paraît que la compagnie leur a dit qu'ils songeaient à adopter certaines des idées du film.»

Éviter les écrans verts

Dès son implication dans le projet - un an avant le début du tournage -, le réalisateur Justin Kurzel s'est fixé pour objectif d'avoir le moins recours possible aux effets spéciaux et de privilégier les prises de vues réelles!

«Nous avons tout fait pour capter l'action de manière réaliste et, de fait, avons travaillé avec les meilleurs cascadeurs. Nous avons aussi embauché les meilleurs spécialistes de Parkour afin d'éviter de tricher le plus possible», a-t-il précisé.

Le cinéaste a également tout fait pour offrir le plus de plans-séquences possible, ne coupant que lorsque c'était absolument nécessaire. Et, pour ce faire, il a demandé à ce que le plateau de la Fondation Abstergo, là où ont lieu les expériences dans l'Animus, soit construit d'une manière qui permette les prises de vues en continu.

Les armes: une collaboration avec Ubisoft

Évidemment, l'étroit travail avec les studios Ubisoft ne s'est pas limité qu'aux armes, mais c'est en voyant ces objets que les admirateurs des jeux en auront plein les yeux!

- Justin Kurzel a demandé - et obtenu! - l'autorisation d'inclure une arme tirée de Assassin's Creed: Syndicate qui n'était pas sortie au moment du tournage.

- Après le tournage, Ubisoft a demandé à pouvoir garder certaines des armes fabriquées pour le film.

- Tim Wildgoose, l'armurier du long métrage, a expliqué que les armes blanches que Michael Fassbender porte aux poignets étaient actionnées par un fil relié à une bague que portait l'acteur.

- L'arc qu'utilise Connor Kenway - l'armée préférée de Tim Wildgoose - dans Assassin's Creed III est inclus dans le film.

Assassin's Creed déboule en force, et en 3D, sur les écrans de la Belle Province dès le mercredi 21 décembre.