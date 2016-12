Golden Globes: 2 nominations pour L'arrivée

Yan Lauzon 12-12-2016 | 10h03

L'arrivée de Denis Villeneuve obtiendra une belle visibilité lors des prochains Golden Globes. Amy Adams et Jóhann Jóhannsson, membres de l'équipe du film de science-fiction du réalisateur québécois, font partie des finalistes du gala qui aura lieu le 8 janvier prochain, a-t-on appris lundi.

Dirigée par Denis Villeneuve, la vedette Amy Adams pourrait repartir avec le prix décerné à la meilleure actrice. Elle aura toutefois fort à faire, car elle devra être préférée à Jessica Chastain (Miss Sloane), Isabelle Huppert (Elle), Ruth Negga (Loving) et, surtout, Natalie Portman (Jackie) sous les traits de Jackie Kennedy.

Le compositeur islandais Jóhann Jóhannsson tentera pour sa part de mettre la main sur un deuxième Golden Globe après sa victoire en 2015 grâce à son travail avec La théorie de l'univers. La touche musicale qu'il apporte au long métrage L'arrivée devra par contre être considérée meilleure que celle de ses confrères pour Moonlight, Lion, Les figures de l'ombre et Pour l'amour d'Hollywood.

C'est d'ailleurs cette dernière comédie musicale mettant en vedette Ryan Gosling et Emma Stone qui est favorite pour la 74e édition des Golden Globes, étant citée à sept reprises. Elle se retrouve notamment dans les principales catégories liées aux acteurs, ainsi que celles récompensant le meilleur réalisateur, le meilleur scénario et la meilleure œuvre cinématographique musicale ou comique.

Du pire au meilleur

Votée «pire chanson de l'année» par le magazine Time en novembre, la très populaire pièce pop Can't Stop The Feeling de Justin Timberlake fait partie des cinq finalistes à l'obtention du trophée de la meilleure chanson originale.

Reste à savoir si elle aura le dessus sur ses adversaires, dont City of Stars interprétée par Emma Stone et Ryan Gosling du film Pour l'amour d'Hollywood et Faith portée par Ariana Grande dans Chantez.

Petit écran

À la télé, la lutte sera très serrée. Bon nombre de séries sont citées à plusieurs reprises. C'est le cas de The Crown, Stranger Things, This Is Us, Westworld ainsi que Mr. Robot.

La minisérie L'affaire O.J. Simpson: American Crime Story ressort toutefois du lot avec cinq nominations. Elle doit une fière chandelle à ses acteurs, qu'on pense à John Travolta ou encore à Sarah Paulson. Si cette dernière souhaitera célébrer un premier triomphe, pour Travolta, il s'agira de l'occasion rêvée de garnir sa collection de prix d'un deuxième Golden Globe.

