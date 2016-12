Rogue One : trois fans finis témoignent

Isabelle Hontebeyrie 13-12-2016 | 04h00

L'Agence QMI s'est entretenue avec trois fans finis de la saga Star Wars qui ont très hâte de voir ce que leur réserve Rogue One: une histoire de Star Wars, qui prend l'affiche ce vendredi.

Esthétisme

L'intérêt de Kim Martineau pour Star Wars est né de «l'esthétisme» du tout premier film de George Lucas, Un nouvel espoir, sorti en 1977 et qu'elle a vu lorsqu'elle était petite. «On dit que George Lucas s'est inspiré des nazis pour le visuel de l'Empire. Les lignes droites, les couleurs, les formes, etc.», souligne celle qui est ensuite devenue collectionneuse d'objets dérivés de la saga au fil du temps.

Et, si elle n'a pas aimé la trilogie suivante - les antépisodes sortis de 1999 à 2005 - elle a été de nouveau séduite par Star Wars: le réveil de la force l'an dernier et ne refrène pas son impatience à l'idée de découvrir Rogue One dans moins d'une semaine. «J'aime vraiment beaucoup la manière dont [les studios Disney et J.J. Abrams pour Le réveil de la force] ont redémarré la franchise. Avec Rogue One, je veux retrouver cette nostalgie de mon enfance que j'ai ressentie l'an dernier, l'émerveillement devant cet univers.»

Fidélité et cohérence

Sébastien Mineau a baigné dans l'univers de Star Wars depuis qu'il est en âge de parler! C'est donc tout naturellement qu'il a, ensuite, développé sa passion à travers, non seulement des films, mais aussi des livres, des bandes dessinées et tout ce qu'on appelle désormais «l'univers étendu».

Spécialiste incontesté de la saga - il est l'un des animateurs des podcasts Star Wars en direct depuis 15 ans -, il porte une attention particulière à tous les détails et au canon de l'univers. Pour lui, les nouveaux films se situent en ligne droite avec la trilogie originale (les épisodes renommés depuis IV, V et VI) et permettent de suivre la suite des aventures de la famille Skywalker.

«Depuis l'an dernier, avec Le réveil de la force, le Japon a toujours des éléments supplémentaires dans les bandes-annonces. Pour Rogue One, ce sont les Japonais qui ont eu droit à une scène dans laquelle on voit la mère de Jyn lui remettre un cristal. Quelle est la signification de ce cristal? Est-il simplement utilisé par le père de Jyn pour développer la super arme de l'Étoile noire ou est-ce que ça signifie que sa mère a des pouvoirs dans la Force?», commente-t-il.

Une famille

C'est au cinéma, alors qu'il avait 7 ans, que Jean-François Beaupré a été conquis par Star Wars. Le petit garçon qui avait lu les bandes dessinées parues avant la sortie du premier opus de George Lucas a encore sa petite cantina, jouet qui avait fait fureur en 1977.

En grandissant et au fil de la sortie des deux autres longs métrages (L'empire contre-attaque et le Retour du Jedi) - «c'était presque religieux», dit cet ancien scout, capable aujourd'hui de citer des répliques de Yoda -, il est devenu collectionneur. Pour l'acteur, qui a doublé Eric Bana dans la nouvelle version de Star Trek de J.J. Abrams, «Star Wars, c'est une histoire de famille et c'est ça qui est venu me chercher en partant. C'est peut-être parce que j'étais enfant unique et que j'avais besoin de me créer une famille imaginaire qui m'a correspondu avec ces personnages. Je veux rire avec eux, je veux vivre des émotions avec eux.»

Rogue One... huit attentes des adeptes

De l'action à revendre

Pour Jean-François Beaupré, Rogue One s'annonce, au vu des bandes-annonces (qu'il trouve d'ailleurs beaucoup trop détaillées, un fait sur lequel il a insisté), comme «un film linéaire. Ça promet d'être un bon film de guerre, un bon film d'action. On va en avoir plein les yeux. L'émotion risque d'être un peu trop à l'américaine, car on voit un commando. On a notamment un Asiatique qui pratique les arts martiaux, puisqu'il n'y aura pas de Jedi.»



De l'émotion

Kim Martineau ne s'en cache pas: elle est aussi excitée à la perspective de Rogue One qu'elle l'avait été au moment de la sortie du Réveil de la force. «Je ressens exactement la même chose, même si Rogue One ne fait pas partie de la saga. J'ai tellement hâte!»

La musique, les décors, les personnages, tout ce qu'elle a vu dans la bande-annonce ne l'a pas déçue. «C'est certain que ça va être aussi bon que Le réveil de la Force et que je vais ressentir les mêmes émotions en le regardant», souligne celle qui s'attend à un esthétisme aussi poussé que dans la première trilogie de George Lucas.



Des informations supplémentaires

Après avoir été l'un des rares chanceux à avoir vu une mini bande-annonce de Rogue One en 2015 à l'occasion de Star Wars Celebration à Anaheim, en Floride, Sébastien Mineau indique qu'il trouve que ce nouveau film s'inscrit dans la continuité. «La bonne direction, ici, est d'aller chercher une histoire qui n'est pas uniquement Star Wars, mais qui se déroule dans cet univers. On veut quelque chose qui va avoir lieu dans les coulisses de l'histoire de la famille Skywalker, quelque chose d'un peu plus politique, d'un peu plus mordant.»



Le secret de Jyn

L'un des sujets qui interpellent certains admirateurs est ce qu'on risque d'apprendre sur Jyn Erso, cette rebelle incarnée par Felicity Jones. «Parmi les théories les plus folles qui circulent en ce moment est l'identité de Jyn, à savoir si elle est la mère de Rey (l'héroïne de Le réveil de la force), ce qu'on risque de découvrir dans les épisodes VIII et IX», explique Sébastien Mineau.



Des costumes éblouissants

Kim Martineau faisait partie des amateurs de Star Wars présents lors de Star Wars Celebration à Londres plus tôt cette année et elle a eu la chance de voir les costumes utilisés pour Rogue One et de les admirer de près. «Je peux vous dire qu'on va voir les plus beaux costumes de toute la franchise. Ils sont vraiment exceptionnels, extrêmement détaillés, avec des couleurs riches», dit-elle avec entrain.



Le retour de Darth Vader

Avec un sujet comme le vol des plans de l'Étoile noire, il est évident que Darth Vader ne peut qu'être présent dans Rogue One, information confirmée officiellement par le réalisateur Gareth Edwards. «Oui, c'est évident qu'on va le voir, j'attends ça avec beaucoup d'impatience», explique Kim Martineau qui anticipe déjà les frissons qu'elle aura et qui se souvient avec nostalgie et émotion de la musique solennelle qui accompagnait les apparitions de Vader à l'écran dans la trilogie originale.



La princesse Leia

Après Michael Douglas dans Ant-Man et Robert Downey Jr. dans Capitaine America: la guerre civile - deux longs métrages dans l'escarcelle de Disney puisque produits par Marvel -, c'est Carrie Fisher qui risque d'être rajeunie par la grâce des ordinateurs selon Jean-François Beaupré. «Ça risque d'être la surprise à la fin du film, en caméo. Ils vont avoir réussi à recréer Carrie Fisher numériquement. Comme pour Anthony Hopkins dans la série Westworld dans laquelle il est rajeuni de 30 ans, je m'attends à un petit buzz similaire pour la princesse Leia. Et c'est sûr qu'on va avoir les poils qui vont se dresser sur nos bras à ce moment-là!»



Quels morts?

«On ne veut pas nécessairement un film qui va bien se terminer», souligne Sébastien Mineau qui prédit la mort d'un ou plusieurs personnages importants, mais sans se prononcer sur leur identité.

«Même si on sait, par les bandes-annonces, de quoi le film va avoir l'air, on s'attend à des surprises et je crois que c'est ça que Disney a apporté spécifiquement à la franchise. [...] Quant à savoir qui va mourir, le secret est bien gardé, on ne peut que spéculer sur le sujet», dit celui qui analyse les bandes-annonces des films image par image.

Anecdotes des fans

L'idée du tout premier costume de Kim Martineau est née de sa volonté de pouvoir s'asseoir et bouger normalement, ce qui est impossible avec les costumes des Stormtroopers... qu'a son conjoint, Jef! Elle s'est donc tournée vers le personnage de Juno Eclipse, tiré du jeu vidéo Star Wars Unleashed, arrivé en magasin en 2008. «Aujourd'hui encore, dans les conventions auxquelles je participe, les gens viennent me voir et me complimenter», dit la membre de la 501st Legion, un regroupement mondial de fans de Star Wars.

«L'objet de collection que j'utilise et dont je suis le plus fier est une cravate et une attache de cravate en forme de bras de C-3P0 que j'ai eues lors d'un déjeuner - les fameux «déjeuners Star Wars» - d'un Star Wars Celebration à Indianapolis. Je la porte encore à ce jour quand je fais des présentations sur scène lors de mascarades ou d'événements de la sorte», confie Sébastien Mineau.

La collection de Jean-François Beaupré a véritablement pris son envol au moment de la réédition en éditions spéciales de la première trilogie de George Lucas en 1997. Ce qu'il appelle «mon musée» - chaque pièce de son chez lui est désormais dédiée à Star Wars - comprend des pièces sentimentalement inestimables pour lui, comme son casque de Stormtrooper du tout premier film.

«Tu commences par t'acheter un truc, un sabre laser par exemple. Puis tu fais la check-list comme quand tu étais jeune. Tu regardes ce que tu as, ce que tu n'as pas, ce que tu veux pour Noël. Et, avec les années, il y a eu plusieurs nouveaux films [...] donc, aujourd'hui, je me retrouve avec toute une collection de sabres laser! Ceux d'Obi-Wan, de Luke, de Darth Vader...! Et mon plaisir est de le faire partager», ajoute-t-il en riant.

Rogue One: une histoire de Star Wars arrive sur tous les écrans de la province dès le 16 décembre.