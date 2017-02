Cure de bien-être: tout sauf agréable

Isabelle Hontebeyrie 17-02-2017 | 04h00

Visuellement, c'est une réussite. Mais c'est bien tout!

Le réalisateur Gore Verbinski (Pirates des Caraïbes: Jusqu'au bout du monde et The Lone Ranger: Le justicier masqué) ne fait jamais les choses à moitié. Il se complaît abondamment dans des longs métrages à trop grand déploiement, et Cure de bien-être fait partie de ceux-là.

Sous prétexte de vouloir faire de ce Cure de bien-être, une espèce de film d'horreur à la Shutter Island - c'est-à-dire qui mise plus sur l'inquiétant que sur l'horrible - le scénario de Justin Haythe d'après une histoire développée par ce dernier et le cinéaste - Verbinski ajoute tellement d'éléments disparates et qui ne mènent nulle part que le résultat final est une espèce de bouillie.

Lockhart (Dane DeHaan), jeune loup de Wall Street, doit aller chercher son patron dans un spa des Alpes. Sur place, Heinreich Volmer (Jason Isaacs), médecin et patron de l'établissement, convainc rapidement Lockhart qu'il est malade et qu'il doit suivre la cure proposée par la clinique.

Dès l'arrivée du protagoniste dans cette station thermale, l'opposition entre les décors d'un lieu qui aurait été du dernier chic il y a 100 ans et la mission de Lockhart joue en faveur de l'intrigue. Les blanc, vert, bleu et noir, les accessoires démodés, les personnages âgés (on note la présence de Celia Imrie) soi-disant malades, les employés à l'aspect décalé, etc. créent rapidement une impression de malaise, accentuée par le fait que Lockhart commence à avoir des hallucinations. Où est la réalité et où est le fantasme, voilà une interrogation qui, habituellement, est signe de suspense assuré (The Game avec Michael Douglas en est un excellent exemple).

Ici, rapidement, les choses tournent court. Plus Lockhart s'enfonce dans son enquête, plus les situations deviennent incongrues, comme cette visite du jeune homme et de Hannah (Mia Goth) - une pensionnaire «spéciale» selon Volmer - au village voisin parsemé d'habitants inquiétants, personnages qui rappellent immanquablement ceux de Frankenstein. Car cela ne mène nulle part. Tout comme les souvenirs de Lockhart avec sa mère ou encore les expériences menées par Volmer avec des... anguilles électriques (si, si, vous avez bien lu).

Avec ses 146 minutes, cette Cure de bien-être devient une cure de sommeil et laisse, après coup, une désagréable sensation de raté.

Note: 2 sur 5