Cinquante nuances plus sombres: un film vide et risible

Le titre et l'affiche de Cinquante nuances plus sombres semblaient annoncer une suite «plus sombre» et plus sulfureuse que le premier film. On a plutôt droit à un «Cinquante nuances» encore plus ennuyant et risible que le premier.

Malgré la mauvaise impression que nous avait laissée le premier film Cinquante nuances de Grey, c'est rempli de bonnes intentions que l'auteur de ces lignes s'est aventuré mercredi soir à l'avant-première du second film adapté de la populaire trilogie de romans érotiques d'E.L. James.

Sur place, on a pu constater que, malgré les critiques assassines qu'avait reçues le premier film il y a deux ans, le niveau d'enthousiasme était relativement élevé dans la salle. Les deux jeunes femmes assises à notre droite ont d'ailleurs passé la soirée à se trémousser sur leur siège chaque fois qu'une scène osée défilait à l'écran.

Il n'y a pourtant rien de très excitant dans ce film. Au contraire, ce drame romantique et pseudo-érotique s'avère particulièrement fade et monotone; un film kétaine, mielleux, mal écrit et mal joué.

Le scénario de Cinquante nuances plus sombres est encore plus mince que celui de Cinquante nuances de Grey. On y retrouve la timide Anastasia Steele (Dakota Johnson), qui revoit par hasard le séduisant milliardaire Christian Grey (Jamie Dornan) lors d'une soirée dans une galerie d'art. Même si elle se méfie encore de lui, Anastasia retombe rapidement dans les bras musclés de cet homme tourmenté qui l'a initiée aux plaisirs sadomasochistes.

Mais le caractère violent et possessif du milliardaire ne tardera pas à refaire surface et Anastasia recommencera à se demander si cette relation est bonne pour elle.



Chimie inexistante

Comme dans le premier film, cette histoire d'amour décousue et peu crédible sert de prétexte à un enchaînement de scènes «olé olé» aux accents sadomasochistes.

Sauf que même ces séquences-là sont assez ratées. La chimie entre les deux vedettes du film est inexistante. On ne sent aucune passion ou sensualité dans leurs scènes d'amour.

Jamie Dornan semble encore se demander pourquoi il a accepté ce rôle, tandis que Dakota Johnson tente du mieux qu'elle peut de mettre un peu d'émotion dans son jeu.

Quant aux actrices de soutien (dont Kim Basinger et Marcia Gay Harden), elles font pitié à voir tant leurs personnages sont risibles.

Même si le réalisateur James Foley a voulu intégrer dans son film des éléments de suspense, l'intrigue ne tient pas la route. En fait, les rebondissements des 30 dernières minutes sont si ridicules que la salle a souvent éclaté de rire devant des scènes se voulant dramatiques. Ce n'est jamais bon signe.