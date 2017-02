Le Cyclotron: jouer avec l'avenir

Isabelle Hontebeyrie 10-02-2017 | 04h00

Présenté au Festival du nouveau cinéma (FNC) à Montréal en octobre dernier, Le Cyclotron d'Olivier Asselin est un heureux mélange d'histoire, de science... et de science-fiction.

On sait que ce film ne sera pas comme les autres dès les premières images d'archives qui défilent en noir et blanc en nous présentant, entre autres, Einstein et Marie Curie. Le sujet, sérieux s'il en est un, est celui des premiers balbutiements de la physique quantique, autrement dit que différents univers existent simultanément.

Avec cette introduction, le scénario d'Olivier Asselin et Lucille Fluet - gagnant du meilleur scénario - Compétition Borsos au Whistler Film Festival - bascule dans la Seconde Guerre mondiale. Simone (Lucille Fluet) et Emil (Paul Ahmarani) ont une brève aventure. Quelques années plus tard, Simone, une scientifique, travaille désormais pour les forces alliées et est parachutée en Allemagne. Sa mission est de retrouver son ancien amant qui se trouve à bord d'un train en route vers la Suisse.

Car Emil est parvenu à mettre au point une bombe atomique - que les Américains ne possèdent pas encore - et Simone doit donc, soit lui arracher son secret, soit le tuer s'il ne coopère pas. Conservant la forme présentée lors de la première rencontre entre les deux protagonistes, Olivier Asselin montre certains futurs possibles à des moments charnières, soit en passant de la couleur au noir et blanc, soit en scindant l'écran en deux. Le futur n'est donc pas immuable, la prédestination n'existe pas. Les avenirs ne sont que possibles, ce sont les gestes de chacun qui crée celui que nous vivons.

Ce huis clos - le train prend parfois des allures de machine infernale, un peu comme celui du «Transperceneige», à la différence près que celui-là est en route vers un endroit précis - prend alors des allures de suspense, l'issue de la guerre n'étant pas connue. Le cyclotron du titre, c'est un accélérateur de particules. Ici, il tient dans une montre, autre symbole - comme le train - d'un temps qui n'existe que lorsqu'il est en train de s'écouler. Le futur, cet immense point d'interrogation, ne tient finalement qu'à peu de choses.

Avec ses allures d'un épisode de la Quatrième dimension, Le cyclotron est une sorte de conte philosophique rondement mené, surprenant et à la conclusion absolument charmante qui bénéficie des éclairages et des caméras de la direction de la photographie de Mathieu Laverdière (Nuit #1 et Gabrielle pour ne citer qu'eux).

Note: 3,5 sur 5