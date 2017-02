L'érotisme et le vieil âge: l'amour n'a pas d'âge!

Isabelle Hontebeyrie 10-02-2017 | 04h00

Le sujet pourrait sembler rébarbatif, mais L'érotisme et le vieil âge est un documentaire amusant, charmant, révélateur et rempli de joie.

C'est avec beaucoup d'humour que Fernand Dansereau (Le vieil âge et le rire) aborde le sujet de la sexualité chez les personnes âgées. Cette légèreté de ton détend immédiatement et met en confiance le spectateur qui se trouve ainsi libéré de ses craintes premières d'avoir à écouter et voir, pendant 90 minutes, un discours préfabriqué.

Point de tout cela. Avec candeur, sincérité et bonne humeur, le cinéaste - président fondateur de l'Institut national de l'image et du son (INIS) - va à la rencontre d'intervenants, de couples, de personnes âgées pour capter leurs témoignages. Il inclut également ses entrevues avec des professionnels spécialisés qui détaillent les préjugés auxquels doivent faire face les aînés lorsqu'il est question de sexualité (ceux-ci sont d'ailleurs parfois répercutés chez les jeunes participants d'un vox-pop, démarche fort pertinente).

Outre les témoignages d'habitants de résidences pour personnes âgées, Fernand Dansereau est également parti à la rencontre de personnalités connues. Janette Bertrand est égale à elle-même (avec une confidence surprenante!), Édith Fournier, Michel Carbonneau et Jean Beaudin livrent tous des témoignages émouvants. Mais ce sont Louise Portal et son conjoint, Jacques Hébert, qui crèvent l'écran. Leur amour, leur entente illuminent leurs visages. Avec une sincérité touchante, le couple - et surtout l'actrice - parle sans détour de leur vécu, de leur cheminement.

C'est d'ailleurs ce qui étonne le plus dans L'érotisme et le vieil âge, la profonde sincérité de ces hommes et ces femmes qui, tous ont des histoires, un passé, une vision de la vie différents.

Pourtant, leur vision de l'amour et de la sexualité est empreinte de la même sérénité et de la même dimension spirituelle. Optimiste, joyeux, poétique, profond et d'une grande beauté, L'érotisme et le vieil âge est un documentaire comme il s'en fait peu. À voir absolument.

Note: 4 sur 5