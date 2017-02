Sous ses lèvres: quoi d'autre à part le sexe?

Isabelle Hontebeyrie 10-02-2017 | 04h00

Sans les scènes de sexe lesbien (seuls moments notables du long métrage), Sous ses lèvres ne serait qu'un téléfilm accumulant les clichés les plus éculés.

Jasmine (Natalie Krill, ancienne danseuse professionnelle qui n'aurait peut-être pas dû quitter les planches) est heureuse. Éditrice d'un magazine de mode, elle prépare son mariage à Rile (Sebastian Pigott), un professionnel à la carrière prometteuse. Des couvreurs sont en train de refaire le toit voisin et un coup d'œil de Jasmine lui fait voir Dallas (la splendide Erika Linder, mannequin suédoise au look androgyne, recrutée par Tom Ford et Louis Vuitton pour leurs lignes pour hommes). On la sent intriguée, mais c'est lors d'une sortie dans un bar lesbien avec une amie qu'elle rencontre Dallas.

Cette dernière vient de rompre avec sa petite amie et drague Jasmine sans vergogne. De fil en aiguille et après une autre rencontre sur le chantier, l'éditrice succombe aux avances de Dallas. Profitant de quelques jours d'absence de Rile, parti en voyage d'affaires, les deux femmes vivent alors une liaison passionnée, incluant certains moments romantiques. Mais, au retour du fiancé, Jasmine se verra obligée de faire un choix.

Difficile de faire plus bateau que ce scénario de Stephanie Fabrizi réalisé par April Mullen (Gravy Train), qui a mis un point d'honneur à embaucher une équipe 100% féminine. Malheureusement, il faut avouer que Sous ses lèvres n'offre, en 94 minutes, que peu d'occasions de développer la psychologie des personnages, de s'attacher à elles, de se trouver partie prenante de leur amour et du drame qui se jouera sous nos yeux.

Les scènes explicites - car elles sont nombreuses - sont l'unique point positif du long métrage présenté au Festival international du film de Toronto (TIFF) en septembre dernier. Filmées avec un aplomb et un naturel qui manquaient un peu à celles de La vie d'Adèle, chapitre 1 d'Abdellatif Kechiche, elles deviennent rapidement l'attrait principal du film, l'intrigue aux dialogues terriblement creux semblant n'être qu'un prétexte à assurer une transition.

À l'heure où la télévision nous propose des Transparent (sur Amazon), Sense 8 (des sœurs Wachowski sur Netflix) et où Tangerine est montré à Sundance, on peut douter de la pertinence d'un film tel que Sous ses lèvres qui n'a même pas le mérite de se pencher sur la réalité de la sortie du placard.

Note: 2 sur 5