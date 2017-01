Or: un film qui ne convainc pas

Isabelle Hontebeyrie 27-01-2017 | 04h00

Avec Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée, Matthew McConaughey avait prouvé qu'il était, non seulement capable d'altérer son apparence physique, mais aussi de remporter un Oscar pour la qualité de sa performance.

Dans Or, s'il parvient encore à se transformer, il aura, par contre, bien du mal à convaincre de l'intérêt du film.

Car Or est l'histoire de Kenny Wells (Matthew McConaughey plus enveloppé et chauve pour les besoins de la cause). Propriétaire d'une compagnie minière prospère au début des années 1980, l'homme ne sait plus quoi faire lorsque la crise frappe de plein fouet à la fin de la décennie. Prêt à tout pour continuer, il contacte un vieil ami géologue, Michael Acosta (Édgar Ramírez), pour savoir s'il n'a pas trouvé quelque chose en Indonésie.

Wells se rend sur place, met les mains dans la boue, contracte la malaria (dont il manque de mourir), le tout en comptant sur le soutien indéfectible de Kay (Bryce Dallas Howard), sa petite amie de toujours. Il se dépense sans compter jusqu'aux résultats des premières analyses. Le gisement identifié par Acosta est aurifère. Wells, Acosta et leurs amis sont donc riches!

Devant les caméras du cinéaste Stephen Gaghan (Syriana), le scénario de Patrick Massett et John Zinman prend alors une tournure plus tragique. En effet, des requins de Wall Street veulent mettre la main sur la compagnie de Wells. Il se défend, mais bien mal lui en prend puisqu'on apprend bientôt qu'il s'est fait avoir.

Alors qu'Or est, au départ, un long métrage d'aventures - s'inspirant vaguement du scandale minier Bre-X - filmé en Thaïlande par le directeur de la photographie Robert Elswit, le film s'éparpille ensuite pour devenir une espèce de suspense financier au milieu duquel on se perd un peu. Stephen Gaghan et Matthew McConaughey - qui agit ici à titre de producteur - s'amusent à truffer l'intrigue de rebondissements tels qu'ils en deviennent malvenus. L'acteur prend également, dans la dernière partie du long métrage, un malin plaisir à brouiller les cartes (Wells est-il une simple victime ou non?), ce qui contribue à faire naître chez le cinéphile un bien désagréable sentiment de surfait, comme si cette histoire, déjà incroyable, n'était pas suffisante. Dommage.



Note: 2,5 sur 5