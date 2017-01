xXx: le retour de Xander Cage: amusement garanti!

Isabelle Hontebeyrie 20-01-2017 | 04h00

En ressuscitant son héros, disparu après le premier volet de ses aventures sorti en 2002, Vin Diesel apporte un rayon de soleil fort appréciable dans la grisaille du mois de janvier.

Avec le cinéaste D.J. Caruso (Numéro quatre ou encore L'œil du mal) à la barre, ce xXx: le retour de Xander Cage n'a d'autre ambition que de divertir les cinéphiles pendant 107 minutes.

L'intrigue - une arme particulièrement efficace, appelée «la boîte de Pandore» se retrouve entre de bien mauvaises mains - est suffisamment étoffée pour permettre quelques rebondissements en forme de clins d'œil (avec une apparition-surprise dans la dernière partie du long métrage) et suffisamment mince pour ne servir que de prétexte à mettre en valeur les talents des acteurs choisis. Car c'est une pléthore de comédiens internationaux aptes à livrer des scènes d'action époustouflantes qui ont été recrutés par Vin Diesel, producteur du film.

En Xiang, le méchant qui se révèle pas si méchant que ça, Donnie Yen - superstar chinoise - offre plusieurs combats en différents styles d'arts martiaux aptes à ravir l'amateur le plus blasé. Ruby Rose, elle, incarne Adele Wolff, une sniper efficace, tandis que Deepika Padukone, la star de Bollywood, convainc en tueuse. Nina Dobrev en agente de soutien est parfaite et a droit aux meilleurs dialogues du film, tandis que Toni Collette est amusante à souhait en responsable pince-sans-rire de la traque à la boîte de Pandore. Seuls Kris Wu et Tony Jaa auraient gagné à être un peu plus mis en valeur.

Évidemment, Vin Diesel ne faillit pas à sa réputation. Fidèle à lui-même, l'acteur effectue ici des cascades impressionnantes, dont une descente en skis en pleine jungle équatoriale (oui, il fallait y penser et c'est non seulement efficace, mais aussi mémorable!). L'homme, surfant sur la recette à succès des Rapides et dangereux, apporte une bonne humeur contagieuse à cette enfilade ininterrompue de scènes à haute teneur en adrénaline. Comme Dwayne Johnson, Vin Diesel est l'une des valeurs sûres du cinéma d'action et de divertissement: il ne se prend pas au sérieux - ce qui ne l'empêche pas de livrer un produit impeccable -, donne aux cinéphiles ce qu'ils attendent et prend un malin plaisir à inventer des cascades toujours plus époustouflantes.

xXx: le retour de Xander Cage permet de contrer efficacement le froid et la grisaille de l'hiver et on ressort de la projection le sourire aux lèvres avec la copieuse et entraînante trame sonore en tête.

Note: 3,5 sur 5