Ils vivent la nuit: brouillon et confus

Isabelle Hontebeyrie 13-01-2017 | 04h00

Ni Ben Affleck, ni Zoe Saldana ou Sienna Miller ne parviennent à sauver Ils vivent la nuit, un long métrage brouillon et confus.

Agissant à titre de réalisateur et de scénariste de cette adaptation du roman de Dennis Lehane, Ben Affleck s'est également réservé le rôle principal, un choix compréhensible en raison du fait que son personnage de Joe Coughlin est un gangster au fond bien sympathique.

Joe Coughlin revient donc de la Première Guerre mondiale dans sa ville de Boston et se lance dans le crime - nous sommes pendant la Prohibition - bien que son père (Brendan Gleeson) soit policier. Passionnément épris de la petite amie (Sienna Miller) du chef (Robert Glenister), des criminels irlandais de la ville, notre homme sait bien que cette histoire d'amour ne peut que mal se terminer.

C'est effectivement ce qui se produit, poussant alors Joe à vendre ses services au chef (Remo Girone) de la Mafia. Le voilà donc chargé d'assurer le transit d'alcool - particulièrement de rhum cubain - à Tampa. Et c'est là qu'il rencontre Graziella (Zoe Saldana), avec laquelle il se met en couple.

Voulant contenter tous les publics - et, de fait, ne faisant plaisir à personne -, Ben Affleck traite cette histoire de gangsters comme un film moderne, y ajoutant une poursuite de voitures (avec des Ford T, ce qui est risible malgré l'effort créatif), des fusillades, des bagarres, du romantisme mièvre et des bons sentiments. Le cinéaste - dont on attend depuis 2012 qu'il réitère la qualité d'Argo - inclut également quelques propos sociaux en intégrant maladroitement le KKK (avec un Anthony Michael Hall méconnaissable en chevalier de l'organisation), une ancienne héroïnomane (Elle Fanning) qui a vu Dieu et se lance dans une croisade contre le casino que fait construire Joe, ainsi qu'une Cubaine (Zoe Saldana) au grand cœur, dont le projet est de construire une maison d'accueil pour femmes et enfants battus.

Si les costumes et décors sont soignés, le propos, lui, est plus flou, comme si Ben Affleck ne savait pas très bien comment jouer sur les contradictions de son personnage. Joe, tueur brutal, est présenté comme une espèce de victime de la barbarie vécue dans les tranchées et chaque plan, chaque dialogue, chaque action du gangster ne sont filmés qu'à la lumière de ce filtre, le cinéaste, acteur et scénariste s'attardant plus que de raison sur ses «bonnes» actions et ses principes. Pas facile, dans ce contexte, d'adhérer à cette proposition confuse qui ressemble décidément bien trop à une info pub vantant les mérites physiques et moraux de Ben Affleck!

Note: 2 sur 5