Le jour des patriotes: une reconstitution efficace

Isabelle Hontebeyrie 13-01-2017 | 04h00

Délaissant l'angle de film d'action pris pour Crise à Deepwater Horizon, Peter Berg et Mark Wahlberg reviennent sur le double attentat du marathon de Boston dans Le jour des patriotes, un film réussi.

De plus, alors que Peter Berg évitait soigneusement toute prise de position dans son long métrage précédent, ici, il lance un magnifique message d'espoir tout en relatant l'histoire de la manière la plus fidèle possible.

Adoptant dès les premières images de Le jour des patriotes un style qui ressemble énormément à un documentaire - montage serré, alternance des personnages, etc. - le cinéaste s'attache d'abord et avant tout à montrer l'effet de l'attentat sur la population de Boston. Sans jamais donner de justification à l'acte de Djokhar (Alex Wolff) et Tamerlan (Themo Melikidz) Tsarnaev, Berg montre leur préparation, le calcul froid, leur fuite éperdue.

Autre surprise du long métrage de 133 minutes, le fait que Mark Wahlberg n'en soit pas le héros. Son personnage du sergent Tommy Saunders, un policier sortant d'une mesure disciplinaire et chargé de la sécurité de la ligne d'arrivée est un mélange de plusieurs membres des forces de l'ordre en cette journée du 15 avril 2013. On le suit à travers sa journée normale, à travers sa réaction de choc, à travers ses gestes de policier aguerri en situation d'urgence et à travers la traque et la capture de Djokhar Tsarnaev.

Comme dans le très bon Le seul survivant, sorti en 2013 et qui racontait l'histoire d'un groupe de Navy Seal pris en embuscade en Afghanistan, le réalisateur ne s'attache pas à magnifier l'héroïsme des personnages qu'il met en scène. Il montre comment des personnes ordinaires, mais qui savent faire leur travail, excellent dans des situations extraordinaires, principe également appliqué cette année par Clint Eastwood dans le très bon Sully avec Tom Hanks.

Ainsi, Richard DesLauriers (Kevin Bacon), chef de l'enquête pour le FBI ou le commissaire de la police de Boston, Ed Davis (John Goodman), apprennent rapidement à fonctionner comme une machine bien huilée après quelques hésitations passionnantes sur la manière dont sont réparties les tâches lors d'une enquête sur un acte terroriste. Sean Collier (Jake Picking), agent de police au MIT, refuse de donner son arme de service aux Tsarnaev, Dun Meng (Jimmy O. Yang), jeune immigrant chinois qui parvient à leur échapper et Jeffrey Pugliese (J.K. Simmons), un policier qui n'hésite pas à sauter sur l'un d'eux ou Jessica Kensky (Rachel Brosnahan), les jambes arrachées par l'une des bombes, sont autant de personnes dont les actions sont détaillées sobrement et efficacement par Peter Berg qui évite soigneusement le piège de tomber dans le mélodramatique.

Foisonnant de détails ignorés et de scènes prenantes (un passage, celui des dégâts des deux bombes est particulièrement sanglant), Le jour des patriotes est une bonne manière de commencer la nouvelle année.

Note: 3,5 sur 5