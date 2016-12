Fences: Denzel Washington époustouflant

Isabelle Hontebeyrie 30-12-2016 | 04h00

Dans cette adaptation d'une pièce de théâtre qu'il a lui-même réalisée, Denzel Washington nous rappelle qu'il est l'acteur de Malcom X et de Hurricane.

Denzel Washington possède son personnage de Troy Maxson sur le bout des doigts pour l'avoir interprété sur Broadway. Car Fences, le film, est l'adaptation de la pièce d'August Wilson, lauréat du prix Pulitzer.

Troy ramasse des ordures à Philadelphie dans les années 1950-1960. À son collègue et ami Bono (Stephen Henderson), il explique pourquoi il s'est plaint au syndicat. C'est que les Blancs ont le droit d'être chauffeurs des camions, pas les Noirs. Troy sera-t-il licencié pour ce geste? Et, comme tous les vendredis, Troy rentre chez lui avec son chèque de paye, un sac de «patates et du lard». Il se prend aussi une petite flasque de gin car il boit juste ce qu'il faut pour être un peu «parti», mais pas assez pour être inconscient.

Chez lui, dans un petit pavillon modestement tenu, Rose (Viola Davis, phénoménale et dont la performance lors d'une scène de dispute pourrait lui valoir une nomination aux Oscars), sa femme des 18 dernières années l'attend. Ils ont un fils adolescent, Cory (Jovan Adepo), tandis que Troy a un fils d'une autre union, Lyons (Russell Hornsby), adulte désormais et qui vient emprunter 10 dollars presque tous les vendredis. Et il y a son frère, Gabe (Mykelti Williamson, exceptionnel), revenu de la Seconde Guerre mondiale avec une plaque de métal dans la tête, qui lui a enlevé bon nombre de ses facultés intellectuelles.

Troy est verbeux. Illettré - ce qu'il ne cache pas -, mais verbeux. Son sens de la justice, de la rectitude, de la morale de même que ses défauts sont apparents dès l'ouverture du long métrage de 138 minutes. En nous dévoilant sa vie au cours de scènes, généralement des monologues - Denzel Washington ayant conservé la forme théâtrale au passage sur grand écran - assez longs, le cinéaste et acteur s'assure de bien nous faire comprendre la psychologie de cet homme, né trop tôt pour espérer une carrière de joueur de baseball comme celle de Jackie Robinson ou pour bénéficier des ouvertures sociales qu'ont ses fils.

Est-il aigri? Comment est-il devenu l'homme qu'il est? Les interactions avec ses proches nous fournissent, sinon des réponses, du moins des pistes de réflexion. Ne nous le cachons pas, la vie de Troy est un drame, une succession de malchances dans cette Amérique en pleine effervescence des droits civiques. On trouve dans Fences des échos de Moonlight, cette même chape de destinée qui semble être souvent, sinon toujours, le lot des noirs étasuniens. Et si Fences, à l'instar de Moonlight, ne donne aucune réponse sur la manière d'y échapper, le film livre un message clair: que toute vie possède sa propre poésie.