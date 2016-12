Pourquoi lui?: pourquoi nous infliger ce film?

Isabelle Hontebeyrie 23-12-2016 | 04h00

Comédie avec James Franco, Bryan Cranston et Zoey Deutch, Pourquoi lui? ne fait malheureusement pas beaucoup rire.

Le «lui» du titre, c'est Laird Mayhew (James Franco), un jeune homme d'affaires de Silicon Valley, multimillionnaire. C'est le petit ami de Stephanie Fleming (Zoey Deutch), jeune universitaire qui a invité ses parents, Ned (Bryan Cranston) et Barb (Megan Mullally) et son frère cadet Scotty (Griffin Gluck) en Californie pour Noël afin de leur présenter son amoureux.

Le problème, c'est que Laird n'est pas le plus conventionnel des petits amis. Il a des tatouages, il est riche comme Crésus, sacre énormément, et n'a aucun sens des convenances. Bref, Ned le prend en grippe dès qu'il le rencontre. Barb, pour sa part, tombe sous le charme de ce presque gendre excentrique, mais pas méchant tandis que Scotty, 15 ans, est enfin heureux de pouvoir converser avec quelqu'un qui le prend au sérieux.

Au milieu de tout ça, Stephanie cherche à faire en sorte que le séjour de ses parents se déroule le mieux possible, une tâche dont elle tente de s'acquitter avec beaucoup de bonne volonté, mais qui est vouée à l'échec.

Dès le début, Pouquoi lui? est un festival d'humour et de gags éculés. Sexe, nudité, vulgarité et scatologie sont au nombre des plaisanteries qui lassent bien vite. À titre d'exemple, une scène avec des toilettes à la japonaise (c'est-à-dire avec un petit jet d'eau à la place du papier) dure de bien longues minutes, l'objet devenant une blague récurrente.

Quelques piques bien vues - et ce sont les seules - sont dirigées vers l'art contemporain (un orignal empaillé baignant dans son urine pour symboliser la société de consommation ou des tableaux aussi laids que ridicules décorent la demeure de Laird) et amusent cinq minutes.

Malheureusement pour nous, les 111 minutes de cette comédie à saveur de Noël passent bien trop lentement et ne justifient en rien une sortie au cinéma et le paiement d'un billet à plein tarif. Si vous voulez vraiment y jeter un oeil, attendez donc que ce titre soit disponible via les différents services de commande de votre câblodistributeur. Votre porte-monnaie ne s'en portera que mieux.

Note: 2 sur 5