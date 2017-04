Brad Pitt en couple avec Sienna Miller?

Marlie Beaudin 13-04-2017 | 19h50

Brad Pitt est-il tombé sous le charme de Sienna Miller? C'est la rumeur qui court depuis que les acteurs ont été aperçus en train de partager un repas le 5 avril dernier.

Cette sortie, plutôt plausible puisque la boîte de produc­tion de Brad Pitt a financé le dernier film de la Britannique de 35 ans [The Last City of Z], a toutefois alimenté la machine à rumeurs voulant que les acteurs aient mélangé travail et plaisir.

Inter­ro­gée à ce sujet par le New York Post alors qu'elle assis­tait cette semaine à la projec­tion d'un film de Woody Allen, Sienna Miller a simplement répondu: «Cela ne mérite même pas que j'y réponde. C'est prévi­sible et ridi­cule».

Comme le Paris Match rapportait récemment que la jolie blonde était toujours en couple avec le réali­sa­teur Bennett Miller, cette idylle avec Brad Pitt semble loufoque.