The Weeknd officialise sa relation avec Selena Gomez sur Instagram

Mélodie Lamoureux 11-04-2017 | 14h54

Ce n'est plus un secret. Selena Gomez et The Weeknd sont en couple.

Bien que le duo ait été aperçu un peu partout à travers le monde ensemble, aucun des deux n'avait encore osé officialiser le tout sur les réseaux sociaux.

Et comme nous sommes en 2017... Si ce n'est pas Instagram official, ce n'est pas vrai!

Voilà toutefois que The Weeknd a pris les choses en mains, en partageant un charmant cliché de sa douce et lui sur son compte Instagram.

Sur la photo, Selena Gomez lui donne un baiser sur la tempe.

C'est donc officiel, Selena Gomez n'est plus amoureuse de Justin Bieber.

De son côté, The Weeknd a été officiellement «flushé» des réseaux sociaux par son ex, Bella Hadid qui a choisi de cesser de le suivre après que ce dernier ait partagé le fameux cliché de Selena.

Tout le monde peut maintenant passer à autre chose.