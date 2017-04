L'indomptable Scarlett Johansson

Julie Bosman 11-04-2017 | 00h30

MONTRÉAL - L'actrice de 32 ans, tout récemment tête d'affiche de «Ghost in the Shell» inspirée du manga de Masamune Shirox, cumule les rôles de femmes fortes... à l'image de celle qu'elle est dans la vie.

Lèvres pulpeuses, corps plantureux, chevelure blonde... Elle possède certainement les atouts pour jouer des rôles d'ingénues et de femmes fatales mais, dans la vie comme dans sa carrière, la star ne s'en laisse pas imposer. Elle n'a pas la langue dans sa poche et elle ne supporte pas la complaisance.

L'animateur Ryan Seacrest a d'ailleurs pu s'en rendre compte à la récente cérémonie des Oscars, quand il lui a demandé si elle avait porté les mêmes talons hauts pour la répétition que pour le tapis rouge. Sa réponse? «Quelle question ridicule!»

Autre domaine où elle n'a pas l'intention de se laisser faire: son divorce et l'entente pour la garde de sa fille, Rose Dorothy. Scarlett et son ex, le journaliste français Romain Dauriac, n'arrivent pas à s'entendre. Bien que ce dernier ait fait une déclaration publique pour commenter cette histoire, l'actrice ne compte pas étaler sa vie privée. «En tant que mère dévouée et personne discrète sur sa vie privée, je suis consciente que ma fille sera un jour capable de lire des informations me concernant. Je ne commenterai jamais la dissolution de mon mariage», a-t-elle fait savoir.

Une enfant star

Scarlett Johansson enchaîne les auditions depuis l'âge de sept ans avec le rêve tenace de faire carrière comme actrice, quand elle rencontre sur son chemin Robert Redford. Le réalisateur la choisit pour tenir le rôle d'une préadolescente dans le film «L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux», qui la révélera au grand public.

Dès lors, les médias la qualifient d'enfant star, mais elle n'aime pas se faire étiqueter. «Je ne veux pas qu'on me considère comme la nouvelle petite étoile de Hollywood. Cela implique que c'est temporaire», affirme-t-elle à l'époque. Le ton est donné. Elle entend prouver qu'elle est là pour rester.

Tandis que bien des enfants acteurs peinent à décrocher des rôles en vieillissant, ce n'est pas son cas. Avec près de 50 films en 23 ans de carrière, elle a démontré qu'elle n'est pas une étoile filante en participant tant à des superproductions qui attirent les foules qu'à des films indépendants qui ravissent les critiques. À preuve, elle a son étoile sur le Hollywood Walk of Fame depuis 2012.

Sex-symbol malgré elle

Scarlett Johansson a grandi sous les yeux du public. Au fil de ses rôles, l'enfant s'est transformée en femme aux charmes redoutables. Après avoir marqué les esprits, en 2003, dans «Traduction infidèle», dont la scène d'ouverture nous montre en gros plan ses fesses en petite culotte rose, elle se transforme en femme fatale dans «Balle de match», de Woody Allen, deux ans plus tard. À 21 ans, elle devient un fantasme international et se fait élire année après année comme la femme la plus sexy du monde, notamment par les magazines «Esquire», «Playboy» et «GQ».

Woody Allen, qui en a fait sa muse pour deux autres films, «Scoop» et «Vicky

Cristina Barcelona», résume bien la pensée de plusieurs cinéphiles au sujet de sa beauté. «Elle a un visage magnifique, plein de caractère et joli, et un corps superbe. Et l'ensemble de tout cela, c'est comme pour Marilyn Monroe, on ne peut pas l'analyser. On ne peut que constater cette alchimie. Tout s'harmonise: sa personnalité, sa voix, son allure, ses yeux, ses lèvres, si bien que, d'une certaine façon, le tout est supérieur à la somme des parties», a-t-il expliqué au biographe Eric Lax.

Scarlett Johansson, pour sa part, préfère ne pas être réduite à une image. «Je pense que toute femme qui a des formes et qui porte une belle robe est hyper sexualisée, a-telle mentionné au magazine «Elle UK». Mon physique a toujours été un sujet de discussion dans la presse.» Questionnée à ce sujet par Barbara Walters, elle a affirmé: «Je préfère qu'on pense à moi comme une actrice à engager plutôt que comme un sex-symbol.»

Un nouveau rôle

Même si elle est constamment dans la mire des médias, Scarlett Johansson réussit à garder cachés plusieurs pans de sa vie personnelle. Elle est parvenue, par exemple, à se marier avec Romain Duriac, en octobre 2014, sans que la presse en soit au courant.

Habituée d'enchaîner les productions, la star avoue avoir du mal à concilier son nouveau rôle de mère avec sa vie professionnelle. «C'est difficile d'être une mère active, mais c'est aussi un cadeau extraordinaire, a-t-elle déclaré à «Entertainment Tonight». On ne peut pas s'empêcher de se sentir coupable... Quand vous travaillez, vous avez l'impression de passer à côté de moments fabuleux avec votre enfant. Et quand vous êtes avec lui, vous avez l'impression de ne pas assez travailler. C'est une question d'équilibre.»

Dans une entrevue accordée à «Playboy» dans la foulée de la promotion du film «Ghost in the Shell», elle explique comment la maternité l'a transformée. «Ma capacité à aimer s'est approfondie d'une manière que je ne croyais pas possible. Avant de devenir mère, j'avais peur que ma vie change, et elle a changé, d'une manière drastique. Mais je me sens moi-même encore plus qu'avant.»

Nouvelle célibataire

Avant que les procédures de son divorce ne soient récemment rendues publiques, elle n'avait pas confirmé sa rupture. Or, elle ne serait plus en couple depuis l'été 2016, même si Romain et elle ont été vus ensemble en décembre dernier, à Paris. Et dans son entrevue accordée à «Playboy», elle parle de lui comme s'ils étaient toujours ensemble. Cet échec (et cette union de courte durée) s'ajoute à celui qu'elle a vécu avec Ryan Reynolds, avec qui elle a été mariée deux ans. Elle a ensuite fréquenté Sean Penn pendant quelques mois avant de sortir avec le publicitaire Nate Naylor.

Difficile monogamie

L'engagement de longue durée semble difficile à respecter pour elle, même si l'idée lui plaît. «Je ne crois pas que la monogamie soit naturelle pour l'être humain, a-t-elle mentionné à Barbara Walters et répété à «Playboy». Et le fait que cela requiert un tel travail pour tant de gens - pour tout le monde - prouve que ce n'est pas une chose naturelle. Je trouve l'idée du mariage très romantique, mais c'est beaucoup de travail.»

Elle serait donc un coeur à prendre, mais Scarlett Johansson n'attend pas qu'un nouveau prince charmant croise son chemin. Elle partage son temps entre sa fille et ses nombreux tournages, dont celui d'«Avengers: Infinity War» et la promotion de la comédie «Rough Night», qui devrait prendre l'affiche en juin.

