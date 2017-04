Bradley Cooper et Irina Shayk sont parents!

10-04-2017 | 10h30

Bradley Cooper est papa pour la première fois. Sa compagne, la mannequin Irina Shayk, a accouché il y a déjà deux semaines, mais l'information a été confirmée dimanche par les magazines Us Weekly et People.

L'acteur et sa douce sont ensemble depuis 2015, une relation qu'ils ont gardée loin de l'œil du public. Ils sont apparus tous les deux pour la première fois en 2016. La grossesse d'Irina Shayk n'a été confirmée ni par l'un ni par l'autre, mais le ventre de plus en plus rebondi de la jeune femme ne laissait aucune place au doute.

À la fin de l'année dernière, son passage sur le podium du défilé annuel de Victoria's Secret à Paris avait lancé la rumeur. Ce même mois de décembre, la belle brune arborait également une bague à l'annulaire gauche.

Irina Shayk n'a pas caché son envie de fonder une famille, même si elle s'est toujours refusée à parler de sa relation.

«Je pense que la famille est la raison pour laquelle nous sommes sur Terre. J'adore mon travail et il est très important à mes yeux, ce que je fais me plaît vraiment. Cependant, ce n'est pas la chose la plus importante dans ma vie - contrairement à la famille, les amis et les gens que j'aime», avait-elle déclaré en 2016 au magazine britannique Hello!.

«Mon père est marié à ma mère depuis plus de 20 ans et, oui, absolument, un jour je veux fonder une famille parce que c'est la chose la plus importante au monde. Ma sœur a eu un bébé à 22 ans et c'était le moment parfait. J'aurai 31 ans en janvier, donc peut-être que ça sera le moment parfait pour moi prochainement.»