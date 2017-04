Selena Gomez: un nouveau tatouage célébrant 13 Reasons Why

10-04-2017 | 10h04

Selena Gomez a produit la série 13 Reasons Why, qui remporte un énorme succès populaire et critique sur Netflix.

Dimanche, la chanteuse de 24 ans, Alisha Boe et Tommy Dorfman, qui jouent dans la série, ont révélé sur Instagram Stories leur tatouage commun: un minuscule point-virgule noir sur leur avant-bras pour marquer de façon permanente la popularité de la 1re saison, qui compte 13 épisodes.

Le trio a ensuite affiché son nouvel ornement sur Instagram avec le sous-titre: «Si seulement le reste de l'équipe était avec nous aujourd'hui. Comblés par les commentaires et l'amour que @13rasonswhy reçoit. Merci à chaque belle personne qui a regardé et parlé du message de notre série.»

Le point-virgule est devenu le symbole de la sensibilisation à la santé mentale et de la prévention du suicide depuis quelques années, et de nombreuses personnes se font tatouer ce signe de ponctuation ou le portent en bijou. Selena Gomez s'est confiée sur sa lutte contre la dépression et était entrée dans un centre spécialisé en octobre dernier afin de trouver un traitement professionnel pour ses problèmes de santé mentale liés à son lupus.

13 Reasons Why, basé sur le livre 13 Raisons de Jay Asher, suit les étudiants d'une école secondaire à la suite du suicide d'une élève, Hannah Baker. Après sa mort, ses camarades de classe découvrent 13 enregistrements audio qu'elle leur a laissés et qui expliquent sa décision.

La série aborde des thèmes difficiles comme le viol, la drogue, le harcèlement et la violence.

Dans une récente interview à E! News, Selena Gomez a expliqué pourquoi ce thème est si important pour elle. «Quand j'ai lu le livre pour la première fois, je me suis reconnue en Hannah, et maintenant, sept ans plus tard, je me sens encore plus comme Hannah. Je pense que les gens, peu importe leur âge, peuvent s'identifier à l'histoire. Tout le monde a traversé ce genre de choses, et plus que jamais, il faut en parler aujourd'hui».

Elle a également déclaré au Hollywood Reporter que, si elle était à l'origine pressentie pour le rôle d'Hannah Baker dans une adaptation cinématographique du roman en 2011, elle avait changé d'avis lorsqu'il avait été décidé qu'il s'agirait d'une série télévisée.

En effet, elle «voulait que n'importe qui puisse se voir dans l'histoire».