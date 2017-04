Ryan Phillippe ne sort pas avec Katy Perry!

Ryan Phillippe a affirmé qu'il connaissait «à peine» Katy Perry. Le mois dernier, la rumeur avait surgi selon laquelle le comédien et la chanteuse avaient fricoté à l'occasion du 70e anniversaire d'Elton John.

Mais visiblement, Ryan Phillippe en a eu un peu marre d'être harcelé par les paparazzis, et il a mis un terme à cette histoire aussi amusante que... lourde.

«JE NE SORS PAS AVEC KATY PERRY, a-t-il lancé sur Twitter en lettres majuscules. JE LA CONNAIS À PEINE. S'IL VOUS PLAIT, ARRÊTEZ D'ENVOYER DES HÉLICOPTÈRES AU-DESSUS DE CHEZ MOI. ELLE N'EST PAS LÀ. Merci.»

I AM NOT DATING KATY PERRY. BARELY KNOW HER. PLEASE STOP FLYING HELICOPTERS OVER MY HOUSE. SHE IS NOT HERE.



thx