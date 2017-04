La barbe de Justin Theroux ne plaît pas forcément à Jennifer Aniston

10-04-2017 | 09h32

Justin Theroux a dû arborer différents looks pour ses multiples rôles à l'écran au fil des ans. Pour la troisième saison de la série The Leftovers, il a fallu qu'il se laisse pousser une barbe impressionnante que Jennifer Aniston aimait plus ou moins.

«Je m'étais laissé pousser la barbe pour la troisième saison de The Leftovers et je recommence à nouveau... Ça me plaît maintenant. Elle (Jennifer Aniston) aimait ça, jusqu'à un certain point, a expliqué Justin Theroux lors de son passage au talk-show d'Ellen DeGeneres.

«Elle l'aimera pendant environ un mois et ensuite, elle me dira: "Ok, il faut que tu t'en débarrasses", a poursuivi l'acteur. Et moi, je lui dirai: "Non, il faut que je garde la barbe pour toute la saison désormais".»

Quand Justin Theroux a commencé à se laisser pousser la barbe, Jennifer Aniston n'aimait pas ça parce qu'elle était courte et lui faisait mal à chaque fois qu'ils s'embrassaient. Mais elle est plus longue à présent et cela lui pose moins de problèmes.

«La première saison, il a fallu que je garde la barbe de trois jours pendant l'intégralité (de la saison), et c'était de la torture pour elle, a-t-il ajouté. C'est horrible. Et c'était de la torture pour moi aussi. Mais maintenant elle est douce.»

Justin Theroux incarne Kevin Garvey dans The Leftovers, chef de police dans la ville de Mapleton et père de deux enfants. Son personnage se concentre sur la communauté après la disparition inexplicable de 140 millions d'habitants dans le monde. L'acteur est fréquemment impliqué dans des scènes de bagarre intenses dans la série. Il a d'ailleurs reconnu que cela lui avait valu plusieurs tours à l'hôpital.

«Je suis allé aux urgences lors de chaque saison de la série», a-t-il affirmé en faisant la grimace.

Parmi ses accidents, l'acteur s'est notamment déchiré le tendon du majeur et cassé le nez, le laissant avec une cloison nasale légèrement décalée.