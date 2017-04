Ashton Kutcher débarque à l'école

07-04-2017 | 09h40

Ashton Kutcher est retourné dans sa petite ville natale de l'Iowa pour remercier les étudiants qui avaient levé des fonds pour son association.

Le comédien s'est rendu à l'Oskaloopsa High School de Cedar Rapids, où il a rencontré 700 étudiants qui s'étaient fédérés autour de la Native Fund, une association qu'il a montée avec le footballeur Dallas Clark.

L'association vient en aide aux natifs de l'Iowa dans le besoin. Les étudiants s'étaient réunis dans un amphithéâtre sans savoir que le comédien serait là pour les accueillir.

«Ce n'est pas parce que vous venez de l'Iowa que vous n'avez pas le droit de rêver», leur a-t-il expliqué pour les remercier d'avoir participé à ses efforts.

Mila Kunis, la femme d'Ashton Kutcher, l'accompagnait, et elle a pris la pose avec les étudiants qui avaient réussi à lever 4000 $ US (environ 5346 $ CAN).

De son côté, le comédien recevra bientôt le Robert D. Ray Pillar of Character Award pour le remercier pour ses efforts philanthropiques. Ashton Kutcher sera décoré samedi du prix baptisé d'après le nom de l'ancien gouverneur de l'Iowa, Robert Ray.