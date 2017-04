Pierce Brosnan n'a rencontré son père qu'une seule fois

06-04-2017 | 10h53

En pleine promotion de sa nouvelle série télé The Son, Pierce Brosnan a évoqué son personnage de western, Eli McCullough, un homme à la tête d'une dynastie familiale qui n'a pas connu son père.

L'acteur de 63 s'est senti très proche de ce rôle puisque lui-même a grandi sans son père qui a abandonné sa famille quand l'acteur était encore bébé.

Vivant avec des proches en Irlande suite au déménagement de sa mère May à Londres, Pierce Brosnan n'a finalement rencontré son père qu'une seule fois, à l'âge de 31 ans, lors d'un tournage dans son pays natal.

«J'ai passé un dimanche après-midi avec lui... Il a partagé quelques anecdotes, a bu quelques pintes de Guinness et dit au revoir», a indiqué l'acteur en entrevue avec le magazine Esquire.

«J'aurais vraiment aimé le connaître. C'était un bon siffleur et il avait une bonne démarche... C'est à peu près tout ce que je sais de lui.»

Heureusement, ce manque de figure paternelle n'a pas empêché Pierce Brosnan de devenir le père de Chris et Sean, 40 et 33 ans, avec son ancienne femme Cassandra Harris, et de Dylan et Paris, 20 et 16 ans, avec son actuelle épouse, Keely Shaye Smith.

«Je sais ce que c'est que d'élever des garçons, a-t-il ajouté. Ça peut être une route très difficile... Mon instinct paternel vient exclusivement de moi. Je ne peux me référer à personne d'autre.»