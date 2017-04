«Avec Olivier, je suis vraiment moi-même» - India Desjardins

Marie-Hélène Goulet 06-04-2017 | 00h30

India Desjardins avait bien du mal à croire à l'amour lorsqu'elle a amorcé la rédaction de son roman «La mort d'une princesse». Tout comme son personnage, l'auteure a dû s'ancrer dans la réalité pour que son coeur se remette à battre pour un homme.

India, comment est né votre dernier roman, «La mort d'une princesse»?

En 2009, j'ai eu envie d'écrire une comédie romantique. J'ai toutefois vite été bloquée dans mon processus d'écriture, parce que je ne croyais plus aux standards d'une histoire d'amour classique. Je l'ai repris des années plus tard, un an après avoir fait la connaissance de mon copain. Il a fallu que je vive notre histoire pour que je recommence à croire à l'amour.

Pourquoi cette désillusion?

Plus j'avançais dans mon célibat, plus je réalisais qu'être seule n'avait rien de ¨glamour¨. Le célibat, c'est souvent long, et les prétendants super intéressants ne se présentent pas par dizaines comme dans «Sex and the City». Pour moi, le célibat, ça ressemblait plus au vide et à la déception. À l'image de mon personnage, j'ai eu envie de prendre ma retraite de la recherche de l'amour! J'avais l'impression que mon système d'exploitation intérieur n'était pas fait pour les relations modernes. J'avais manqué les mises à jour.

Qu'est-ce qui vous embêtait tant dans les relations modernes?

Elles sont pleines de codes à respecter. Souvent, il faut accepter de ne rien se devoir et que la période de fréquentations ne soit pas exclusive. Je me suis sentie rétrograde face à ça.

Comment avez-vous réussi à passer par-dessus le célibat et à retrouver l'amour?

Il a fallu que je tue ma princesse intérieure pour être capable d'aimer dans la réalité. C'est ce processus qui m'a amenée à intituler mon roman «La mort d'une princesse».

Qu'est-ce que ça veut dire «tuer sa princesse intérieure»?

Dans mes relations, j'ai beaucoup vécu dans l'illusion. J'ai longtemps souhaité retrouver les papillons au ventre, comme ceux qu'on vit à l'adolescence. Jusqu'à ce que je réalise que ces intenses papillons me faisaient plus de mal qu'autre chose. Il a vraiment fallu que je m'ancre dans la réalité pour redécouvrir l'amour.

Comment y êtes-vous parvenue?

Je me suis aperçue que, dans ma quête de l'amour, je regardais seulement dans une direction. Je recherchais toujours le même type d'hommes. À force de déceptions, j'ai fini par mettre tous les autres dans le même panier, mais j'ai réalisé qu'il me suffisait de tourner seulement un peu la tête pour rencontrer des hommes qui m'offraient un amour plus vrai. Souvent les femmes célibataires - et moi aussi avant - perçoivent ce genre de gars comme étant moins spectaculaires. Elles pensent que ce qu'ils ont à offrir manque de fantaisie, mais la pression de l'extraordinaire est épuisante et pas saine. J'apprécie tellement de vivre un amour plus simple. Mes plus beaux moments avec mon chum, c'est quand on cuisine ensemble, qu'on se promène ou qu'on regarde une émission qui nous passionne.

Est-ce qu'être seule peut aussi avoir de bons côtés selon vous?

Oui! J'ai appris à mieux me connaître et à savoir ce que je voulais ou ne voulais plus. Il a fallu que je passe à travers cette phase de célibat pour apprécier autant l'amour que j'ai aujourd'hui. Cela étant dit, la solitude n'est pas facile à traverser. C'est confrontant de voir les gens de son entourage se marier et fonder des familles. J'ai eu l'impression de faire du surplace alors que les autres avançaient.

Comment votre amoureux (Olivier Bernard, alias Le Pharmachien, blogueur et pharmacien bien connu pour sa page Facebook dans laquelle il parle des mythes médicaux) a-t-il réussi à vous séduire?

En étant d'abord un super bon gars! Il m'a charmée tranquillement avec beaucoup de gentillesse et d'empathie. Quand tu as été blessée souvent en amour, comme c'était le cas pour moi, c'est important de pouvoir t'ouvrir à quelqu'un qui ne te juge pas. Les hommes que j'ai rencontrés étaient souvent orgueilleux, et j'avais peur de leur parler de mon passé. Ce n'est pas le cas avec Olivier, qui comprend même très bien que je demeure une grande amie de mon ex. Avec Olivier, je peux pleinement être moi-même.

Dans votre roman, votre personnage rencontre un pharmacien; est-ce un clin d'oeil à Olivier?

C'est un clin d'oeil qui n'en est pas un. C'est-à-dire que le pharmacien que j'ai inventé est tellement poche et ne ressemble tellement en rien à Olivier que, en le créant, je voulais que les gens comprennent que je ne racontais pas ma propre histoire à travers ce livre. Cependant, même si je n'ai pas vécu les mêmes péripéties que mon personnage, le fait que j'aie connu une belle histoire d'amour à la fin de ma trentaine rend ses émotions très vraies.

Dernièrement, vous avez fêté votre 40e anniversaire. Qu'est-ce que cette étape dans une vie représente pour vous?

Au cours de ma vie, j'ai eu de nombreux problèmes de santé, d'une embolie pulmonaire en 2005, qui a failli me coûter la vie, à une appendicite, en passant par une tumeur près de l'oreille. Cette liste est si longue que vieillir me donne l'impression d'avoir un sursis. Prendre de l'âge est une vraie victoire sur l'existence. Bien sûr, je dis souvent que j'ai gardé mon coeur d'adolescente, mais ça ne m'empêche pas d'être une adulte qui aime vieillir.

Avez-vous célébré en grand?

J'ai fêté simplement dans ma cour, entourée de tous les gens que j'aime. Je ne voulais pas de surprise. J'en ai eu une pour mes 30 ans et j'ai trouvé ça très angoissant. C'était simple et parfait.

Souhaitez-vous fonder une famille un jour?

C'est un rêve que je caresse, mais on ne décide malheureusement pas si facilement quand une grossesse arrivera. Ça peut être très long et difficile comme processus, mais j'espère avoir un enfant.

Son nouveau roman, «La mort d'une princesse», est en magasin.