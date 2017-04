Cette star de Friends et sa femme «font une pause»

05-04-2017 | 15h34

Après sept ans de mariage, David Schwimmer et sa femme Zoe Buckman ont décidé de «prendre une pause», a rapporté mercredi US Weekly.

«C'est avec beaucoup d'amour, de respect et d'amitié que nous avons décidé de nous séparer pour déterminer le futur de notre relation», a indiqué le couple dans un communiqué envoyé au magazine américain.

«Notre priorité est, évidemment, le bonheur et le bien-être de notre fille durant ce moment difficile, et nous demandons donc votre soutien et de respecter notre intimité pendant que nous continuerons d'élever notre fille ensemble et de traverser ce nouveau chapitre de notre vie de famille.»

L'acteur et la photographe britannique se sont connus en 2007 et ont convolé en justes noces en 2010. Leur fille, Cleo, est âgée de 5 ans.

David Schwimmer est surtout connu pour son personnage de Ross dans Friends, qui lui aussi avait pris «un break» avec sa copine Rachel (Jennifer Anniston), mais cette situation les avait finalement menés vers la rupture.

Plus récemment, l'acteur a incarné l'avocat Robert Kardashian (le père de Kim Kardashian) dans la série The People v. O.J. Simpson: American Crime Story.