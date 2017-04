Cette ex-Spice Girl raconte l'enfer vécu avec son mari violent

05-04-2017 | 08h58

Mel B s'est séparée de Stephen Belafonte le mois dernier. Leur rupture a été un choc pour des millions de fans, car l'ancienne Spice Girls avait publié un long hommage à son mari quelques semaines auparavant. Mais à présent, de nouveaux détails sur la fin du mariage de Mel B ont été dévoilés, et son dossier indique que la chanteuse et ses trois enfants ont eu peur pour leur vie.

Sa déclaration, obtenue par TMZ, continue à détailler les agressions que son mari aurait commises sur elle, et a été suffisante pour convaincre un juge d'ordonner à Stephen Belafonte de rester loin de Mel B et de ses trois enfants, ainsi que de quitter le domicile familial.

Les déclarations de Mel B à propos des abus de son mari ont commencé en novembre 2007 avant la finale de Danse avec les Stars. Alors qu'elle se préparait pour la soirée, elle a a affirmé que: «Stephen (Belafonte) a mis ses mains autour de son cou, a commencé à l'étouffer et l'a jetée sur le sol», rapporte TMZ. De plus, la star affirme que c'était un exemple et qu'il «me frappait pour que je sache que c'est lui qui contrôle».

La jalousie était un problème majeur pour Stephen Belafonte. Mel B a mentionné un autre incident survenu en juillet 2012 quand elle a enregistré un morceau avec Usher. Avant de tourner le clip, Stephen Belafonte aurait eu un excès de jalousie. Il aurait donné un coup de poing à Mel B, lui coupant ainsi la lèvre. Quand la chanteuse lui a demandé comment elle était censée travailler à la télévision avec une telle blessure, il lui aurait apparemment répondu qu'elle aurait dû songer à cela avant de de «flirter avec Usher et de coucher avec lui».

Mel B avait fait les manchettes en août 2012 après avoir mentionné qu'elle s'était blessée en courant avec des talons hauts Christian Louboutin. Toutefois, la chanteuse déclare que la véritable histoire derrière cette blessure est que Stephen Belafonte «lui a donné un coup de poing et l'a jetée sur le tapis. Sa peau s'en est retrouvée brûlée et son visage marqué par les brûlures du tapis». Il l'aurait ensuite forcée à publier un message sur Twitter pour expliquer ses blessures au visage.

D'autres déclarations de Mel B affirment que Stephen Belafonte avait des «sextapes» d'eux et l'avait menacée à plusieurs reprises de les diffuser. Il l'aurait également menacée de les diffuser si elle refusait d'avoir des relations sexuelles à trois. Mel B déclare aussi que Stephen Belafonte a mis leur nourrice enceinte et qu'il lui aurait ensuite dit vouloir garder l'enfant et «vivre ensemble tous les trois».

Au final, il a demandé à ce que la nourrice se fasse avorter et lui aurait donné 300 000 $ avec l'argent de Mel B pour «ses services en tant que nourrice». En 2014, Mel B a affirmé souffrir «d'épuisement physique et émotionnel» et a avalé un flacon entier d'aspirine. Quand elle a essayé d'appeler les urgences, elle a expliqué que son mari l'en avait empêchée, l'avait mise dans la chambre et fermé la porte derrière lui, en lui disant «meurs, putain».

Mel B affirme également avoir a essayé de quitter Stephen Belafonte plusieurs fois, mais elle précise: «(Stephen Belafonte) m'a menacée violemment et menaçait de détruire ma vie par tous les moyens... détruire ma carrière et emmener mes enfants loin de moi».

Stephen Belafonte a été filmé en train de récupérer ses affaires lundi après-midi, après que le juge ait accordé une ordonnance restrictive contre lui et qu'il lui ait donné l'ordre de quitter leur maison d'Hollywood Hills.