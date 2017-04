Sandra Dumaresq rêvait «d'avoir une place à la campagne»

Nicolas Fauteux 05-04-2017 | 00h30

Sandra Dumaresq possède quelques hectares de forêt sur un petit plateau en pleine nature, dans le dédale des collines appalachiennes en Estrie. C'est son refuge, son havre de paix, l'endroit où elle donne libre cours à ses passions.

Elle entaille les érables pour faire du sirop, cultive un potager, cueille des champignons, pêche des truites... La comédienne a bien voulu nous dévoiler son côté femme des bois, le temps de cette entrevue.

Sandra, nous sommes à votre résidence secondaire, en Estrie. Avez-vous cet endroit depuis longtemps?

Ça fait huit ans. Comme je suis gaspésienne, l'horizon me manquait parfois beaucoup, et y aller une fois par année ne comblait plus mes besoins. J'ai toujours rêvé d'avoir une place à la campagne; ça faisait partie de mes plans de vie. Puis, à un moment donné, j'ai trouvé cet endroit, qui me plaisait beaucoup. Il y a des plans d'eau pas loin, comme le lac Memphrémagog. Et j'aime être près de la frontière. Il y a une piste cyclable que j'aime beaucoup; c'est un chemin de fer transformé qui traverse la frontière et continue au Vermont - on arrive avec nos passeports en vélo... On fait cette route avec les enfants l'été, et c'est génial.

Vous devez être très près de la nature...

Oui, et il y a beaucoup d'animaux qui viennent sur mon terrain. Je vois parfois des renards, des chevreuils et de grosses tortues serpentines. Bref, c'est un bel espace pour les enfants. Ça m'a aussi fait réaliser que je suis assez manuelle. J'aime cultiver mon potager, ça me détend. Je vais planter des arbres, des rosiers. Il y a plein de lilas, de pommiers sauvages, des hydrangées... Au fil des ans, j'ai planté et planté. On a même un carré de patates. Tout ça me permet d'avoir plein de projets de menuiserie. J'adore aussi les antiquités, et j'en retape. Je fais des petits meubles, aussi.

Il semble que tous vos passe-temps sont ici. Venez-vous souvent?

Toutes les fins de semaine, quand je suis libre, je viens. L'été, selon mon horaire, je suis ici le plus souvent possible. Ça me permet de m'intéresser à plein de trucs. Par exemple, l'été dernier, j'ai installé des cabanes à oiseaux. J'en ai cinq, et c'est incroyable le nombre d'oiseaux différents que je découvre. Des pics-bois, des geais bleus, des grives... Je me suis acheté des CD pour reconnaître les chants d'oiseaux. Par ailleurs, en explorant, j'ai découvert qu'il y avait des morilles sur le terrain, alors je me suis mise à m'intéresser aux champignons.

En considérant tout ça, on pourrait avoir l'impression que vous êtes hyperactive...

Je suis une hyperactive! Je souffre de TDAH et je prends des médicaments pour ça. Cependant, ça me permet d'explorer beaucoup de choses. Ça me motive. C'est comme la chasse. Une année, je suis allée suivre mon cours de chasse, et mon frère m'a donné son arbalète. J'ai ainsi tué mon premier chevreuil du haut de ma petite grange. Je l'ai ensuite dépecé moi-même, et je peux dire qu'on en a mangé pendant longtemps!

Vos enfants, Léo et Béatrice, ont respectivement 14 et 8 ans. Aiment-ils venir ici?

Léo me demande souvent: «Bon, quand est-ce qu'on y va, là?» Il aime sculpter, et il va se chercher des bouts de bois dans la forêt. Il fait des épées, des bateaux... Les enfants aiment aussi jouer avec les grenouilles dans l'étang. Ils invitent leurs amis. C'est important pour eux.

Et à ce temps-ci de l'année, vous entaillez aussi des érables...

C'est quelque chose qu'on fait presque depuis le début de notre arrivée ici. On a commencé ça avec le père de ma fille. Notre voisin entaillait ses érables, alors on a décidé d'explorer ça. Mon père en fait aussi sur son terrain, en Gaspésie. On s'est acheté un brûleur et un gros chaudron, des seaux, des couvercles, des chalumeaux...

Est-ce facile de faire du sirop?

On fait un trou dans l'arbre avec une perceuse, et voilà. Ensuite, on fait bouillir l'eau d'érable pour la réduire en sirop. Ça prend 40 litres de sève pour faire un litre de sirop. Toutefois, je n'en fais pas beaucoup. Généralement, je passe une fin de semaine pour faire quelques bouteilles. C'est une belle activité avec les enfants et les amis, et ça nous fait du sirop pour une partie de l'année.

Y a-t-il une nouvelle activité qui va s'ajouter cet été à toutes celles que vous avez déjà?

Là, je me concentre beaucoup sur la connaissance des oiseaux qu'on trouve dans la région. D'ailleurs, j'ai fait sécher du bois - des pins qu'on a coupés sur le terrain. J'ai comme projet de faire des nouvelles cabanes à oiseaux. Plus encore, comme je suis seule en ce moment, je dois admettre que c'est de plus en plus important pour moi d'apprendre à être complètement autonome, à pouvoir me débrouiller avec toutes les tâches de la maison. Comme là, j'ai quelques petits problèmes de gouttière que je vais devoir régler.

On peut voir Sandra Dumaresq dans «Catastrophe» qui est offerte sur demande à Super Écran.