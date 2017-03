Ben Affleck: première sortie publique depuis sa désintox

31-03-2017 | 13h59

Deux semaines après avoir annoncé qu'il avait suivi une cure de désintoxication, Ben Affleck est de retour sur les tapis rouges.

Mercredi, l'acteur de 44 ans a été aperçu au CinemaCon de Las Vegas, sa première appartion officielle depuis sa cure, pour la promotion du film Justice League, dans lequel il reprend son rôle de Batman. Il était accompagné de ses partenaires de jeu, dont Jason Momoa (Aquaman) et Henry Cavill (Superman).

Ben Affleck, séparé de Jennifer Garner depuis 2 ans, était resté très discret depuis son annonce sur Facebook, le 14 mars dernier, concernant son traitement contre l'alcoolisme.

Ben Affleck et Jennifer Garner n'ont jamais officialisé leur divorce. Les parents de trois enfants, Violet, Seraphina et Samuel, semblent avoir maintenu une bonne relation. Des rumeurs veulent même qu'ils tentent de réparer les pots cassés et, peut-être, revenir ensemble.

Justice League doit sortir au Québec le 17 novembre 2017.