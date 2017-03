La fille de Katie Holmes a mal vécu la défaite d'Hillary Clinton

31-03-2017 | 10h50

Dans une interview donnée à l'émission de radio The Jenna Bush Hager Show, Katie Holmes a déclaré que sa déception avait été grande aux résultats de la dernière présidentielle américaine.

Elle a aussi précisé que sa fille de 10 ans avait également mal digéré cette défaite. «Je pensais qu'Hillary allait gagner cette année et ça a été tellement tellement douloureux quand elle a perdu, a-t-elle déclaré. Et je sais que ça a blessé ma fille aussi et je me suis réellement dit "on a tellement de chemin à faire en tant que femme".»

Comme pour beaucoup de stars à Hollywood, Katie Holmes a supporté la campagne Clinton en s'occupant notamment de levées de fonds. Sa fille Suri a même passé du temps avec Chelsea Clinton, en décembre 2015; une rencontre qui avait été documentée sur Instagram par une photo en noir et blanc accompagné de la légende «Mères et filles #noussommesavechillary».

Malgré cette défaite, Katie Holmes presse les parents à éduquer leurs filles afin de les rendre fortes et de penser aux autres. «Nous devons élever nos filles pour qu'elles soient fortes, pas seulement pour elles-mêmes, mais pour ouvrir les portes à d'autres personnes, indique-t-elle. Car même si on trouve la situation difficile pour nous, il y a tellement de femmes dans le monde pour qui c'est plus difficile et l'on doit vraiment être fortes pour les aider.»