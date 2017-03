Mischa Barton s'ouvre sur le scandale de la «sextape»

31-03-2017 | 10h36

Mischa Barton a donné une conférence de presse ce mois-ci, au cours de laquelle elle a révélé qu'un ancien amant avait essayé de vendre leur sextape, filmée selon elle sans son consentement, à plusieurs sociétés spécialisées dans la diffusion de vidéos pour adultes.

L'ancienne star de The O.C. a obtenu une ordonnance restrictive contre Jon Zacharias et Adam Shaw, qu'elle suspectait d'être de mèche, et son avocate, Lisa Bloom, a précisé que quiconque serait mêlé à la diffusion des vidéos s'exposerait à des peines de prison.

L'actrice est revenue sur l'incident lors d'une interview avec le Dr. Phil McGraw dans un épisode de son talkshow, Dr. Phil. Elle y a expliqué être au courant depuis plusieurs mois. «Quelqu'un est venu me voir dans la rue, devant chez moi, et m'a dit: "Il y a quelque chose que je dois te dire'', a-t-elle raconté. Je n'y croyais pas au début, je n'arrivais pas à y croire, parce que j'ai aimé cette personne, et je ne pensais pas que c'était possible, puis après, j'ai compris que ça l'était tout à fait.»

Elle a expliqué ne pas avoir été menacée par la diffusion, mais avoir subi «un chantage émotionnel total», au point de perdre le contrôle de la situation. «On ne peut pas faire grand-chose. Ce n'est plus vraiment de votre ressort, a-t-elle poursuivi. C'était un délit, c'est vraiment un délit sérieux d'enregistrer des gens sans les informer comme ça, et j'ai fait l'erreur de me mettre dans une situation avec cette personne, donc je me suis retirée aussi rapidement que possible, mais ensuite, ça a juste continué à être de l'abus émotionnel total, pendant plusieurs mois.»

La nouvelle de l'apparition de cette sextape survient quelques semaines seulement après que Mischa Barton ait été surprise par la police de Los Angeles dans un état second dans son jardin de West Hollywood, habillée seulement d'une chemise et d'une cravate, en train de pester contre sa mère. Elle a confié avoir été droguée au GHB, alors qu'elle célébrait son anniversaire avec des amis. Mischa Barton évoquera également cet incident lors de son entretien avec Dr. Phil, qui sera diffusé lundi dans son intégralité aux États-Unis.

