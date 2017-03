Chris Brown continue de pourrir la vie de son ex

30-03-2017 | 11h26

Le mois dernier, un juge a garanti à l'ex de Chris Brown des mesures de protection à la suite des menaces qu'il a proférées à son endroit lors de leur séparation en 2015. Mais d'après le New York Daily News, le chanteur n'a toujours pas accueilli favorablement son mandat et continue de fuir les avocats de Karrueche Tran qui tentent de lui livrer les documents légaux.

L'avocat du chanteur leur aurait déclaré mercredi que son client lui avait demandé de refuser tout document, ce qui empêche l'officialisation de la décision du juge. Et puisque Chris Brown n'a pas reçu les papiers, une audience qui devait se dérouler mercredi a dû être ajournée au 19 avril.

Les avocats de Karrueche Tran ont expliqué au New York Daily News que malgré leurs efforts répétés et l'aide de la police, ceux-ci s'étaient soldés par une fin de non-recevoir. Ils ont désormais fait appel à une agence privée pour suivre les faits et gestes du chanteur et lui livrer les papiers eux-mêmes.

«Mademoiselle Tran aimerait vraiment expédier cette affaire», a expliqué l'avocat Patrick Brood.

S'il fuit actuellement cette obligation, Chris Brown continue malgré tout d'être tenu à distance de Karrueche Tran et son ami Joseph Ryan par une ordonnance restrictive temporaire.