Marie-Mai est-elle une championne de curling?

28-03-2017 | 11h38

Saviez-vous que Marie-Mai est une championne de curling?

C'est, en tout cas, ce qu'on constate en regardant son compte Instagram et celui de son conjoint, David Laflèche.

La maman de la petite Gisèle a participé à un match le week-end dernier. Elle avait d'ailleurs partagé une photo sur son réseau social indiquant qu'elle avait gagné la partie avec son équipe.

«All I do is WIN WIN WIN not matter what! (Tout ce que je fais c'est GAGNER GAGNER GAGNER peu importe!) #PassionCurling», avait-elle écrit en anglais, semblant très fière de sa performance.

All I do is WIN WIN WIN not matter what! #PassionCurling 🥇🏆🏅 Une publication partagée par Marie-Mai bouchard (@mariemaireal) le 26 Mars 2017 à 14h38 PDT

Voilà que lundi soir, son amoureux David Laflèche, et père de sa petite fille, a aussi publié une photo de la chanteuse, cette fois en pleine action. «Curling mom (maman curling)», a-t-il écrit en légende. Et Marie-Mai a commenté la photo en indiquant «7-0», soit le pointage obtenu par son équipe.

Curling Mom Une publication partagée par David Lafleche (@davidlafleche) le 27 Mars 2017 à 16h31 PDT

Le curling semble pour elle une excellente façon de se remettre en forme après l'accouchement de sa fille, en février dernier.