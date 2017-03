Mireille Deyglun raconte les derniers moments de sa mère

28-03-2017 | 09h57

C'est entourée des siens et collée contre sa fille Mireille que Janine Sutto s'est éteinte tout doucement dans la nuit de lundi à mardi.

«J'ai couché avec elle dans son lit, toute collée parce que j'avais le pressentiment que c'était pour cette nuit, je lui ai beaucoup parlé, j'ai dormi à ses côtés et à 4h du matin j'ai bien vu qu'elle ne respirait plus, mais elle est partie en douceur», a raconté la comédienne Mireille Deyglun en entrevue à LCN.

«Elle est rentrée vendredi aux soins palliatifs et [sa santé] s'est détériorée rapidement et ma mère et moi on a toujours dit qu'on ne voulait pas d'acharnement et elle a été tellement bien traitée».

«Elle ne parlait plus beaucoup, mais moi j'ai beaucoup parlé et je pense que ça l'a aidée à partir. Je pense qu'il faut leur parler et leur dire tout l'amour qu'on a.»

Aimée des Québécois

Mireille Deyglun raconte qu'elle se rendait compte de tout l'amour que lui portaient les Québécois lorsqu'elle marchait avec sa mère sur la rue.

«Quand je me promenais avec elle, il y avait plein de gens qui venaient d'ailleurs, qui lui disaient qu'ils avaient appris à parler français en écoutant Symphorien.»