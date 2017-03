John Mayer pas encore remis de sa rupture avec Katy Perry

27-03-2017 | 13h45

Dans son nouveau titre Still Feel Like Your Man, John Mayer a écrit toute la tristesse et la douleur de sa rupture avec Katy Perry.

Les stars ont entretenu une relation par intermittence de 2012 à 2015, et même si la chanteuse l'a rapidement oublié dans les bras de l'acteur Orlando Bloom, John Mayer avoue qu'il ne s'en est toujours pas remis, parce que leur relation comptait énormément à ses yeux. Dans une nouvelle interview pour le New York Times, celui qui a cartonné avec Daughters et qui est connu pour sortir avec des célébrités, confirme que Still Feel Like Your Man est dédié à la belle chanteuse, comme les fans pouvaient s'y attendre. «À qui d'autre est-ce que je pourrais penser? demande-t-il. Et au fait, c'est aussi une confession sur le fait que je n'ai pas fréquenté grand monde ces cinq, six dernières années. C'était ma seule relation.»

Le rocker se met à nu dans cette chanson, avec des phrases comme «je garde ton shampoing dans ma douche/au cas où tu voudrais te laver les cheveux/et je sais que tu es sans doute plus épanouie ailleurs/mais je m'en fiche un peu.»

Plus loin, il chante: «j'aime toujours les lettres de ton prénom et ce qu'elles m'inspirent, bébé/Je crois toujours que je ne retrouverais pas quelqu'un comme toi/J'aime toujours partir tôt des soirées et rentrer me coucher, bébé/ je ne sais pas, bébé/ je préfère rester assis là, tout seul, bébé.»

Still Feel Like Your Man n'est qu'une des nombreuses chansons d'amour contrarié qu'on trouve sur The Search for Everything, le nouvel album de John Mayer. L'artiste assure d'ailleurs que l'enregistrement de cet opus a été une vraie expérience émotionnelle. «Il m'est arrivé de pleurer, et je me suis dit: "Bon, John, ça ne parle pas d'une relation par intermittence. C'est quelque chose de plus profond"», analyse-t-il.

Depuis qu'il n'est plus avec Katy Perry, John Mayer a essayé de recommencer à fréquenter des filles en utilisant des applications de rencontre, mais il n'a pas encore trouvé la perle rare. «C'est juste beaucoup de discussions, on parle tous aux mêmes gens, regrette le chanteur qui a notamment fréquenté Taylor Swift, Jennifer Aniston et Jessica Simpson. En fait, très peu de gens se rencontrent vraiment!». John Mayer s'apitoie sur son triste sort de célibataire alors qu'il fêtera ses 40 ans en octobre, car il rêve de se poser et de fonder une famille. «J'aimerais qu'il y ait quelqu'un pour me fêter mes 40 ans, se lamente-t-il. Je rêve d'un bébé avec un casque antibruit (qui le regarderait jouer depuis les coulisses).»

John Mayer a peut-être encore une chance avec Katy Perry, qui n'a pas encore commenté la chanson et qui est de nouveau célibataire, après sa rupture avec Orlando Bloom en février...