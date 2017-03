Andrée Watters se confie sur sa séparation

23-03-2017 | 12h34

Officiellement séparée depuis février du chanteur Sylvain Cossette - avec qui elle a été en couple 10 ans -, Andrée Watters a accepté de parler de sa nouvelle vie de célibataire, à Montréal, au magazine 7 Jours en kiosque jeudi.

«Je me sens bien. Malgré le déménagement, la séparation, j'ai rapidement continué à travailler... Je suis une femme d'action et, dans ma nouvelle vie, j'ai plus de temps à consacrer à mes projets», a confié l'artiste de 34 ans.

La chanteuse, qui s'investit corps et âme dans sa compagnie Andrée Watters Productions, se dit très occupée et reste positive à la suite de sa rupture.

«J'ai toujours fait confiance à la vie. Et on doit apprendre à faire face aux changements. C'est comme ça, et c'est une période qu'il faut traverser au jour le jour... Je n'ai pas le temps d'être chez nous à m'inquiéter, à me demander ce que me réserve l'avenir.»