Charlie Sheen: il n'est pas le seul séropositif à Hollywood

23-03-2017 | 10h34

Charlie Sheen, 51 ans, a révélé en fin d'année 2015 qu'il était séropositif, après que plusieurs de ses ex l'ai menacé de dévoiler la vérité. Dans une interview pour le Kyle & Jackie 'O' Show mardi, l'acteur a expliqué qu'il n'était pas le seul dans ce cas à Hollywood, mais que ces derniers préféraient garder le silence.

«Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de gens (que l'on imagine) à Hollywood qui ont le SIDA, mais qui n'osent pas le dire comme vous l'avez fait?», a demandé Jackie 'O' Henderson. Charlie Sheen a assuré qu'il «sait» qui sont ces personnes, mais qu'il emportera leurs noms «dans (s)a tombe».

Il s'est montré en revanche beaucoup plus loquace en évoquant deux de ses confrères, Lady Gaga et Lindsay Lohan, avec laquelle il a passé une nuit bien alcoolisée.

Selon l'acteur, Lady Gaga l'aurait appelé pour lui demander de jouer dans une vidéo X avec elle. «Je reçois cet appel, d'un con*ard. Il me dit: "Écoute, Lady Gaga va faire le premier clip X sur MTV. Ce sera une stripteaseuse dans un bar, et la seule pour qui elle veut danser, c'est Charlie Sheen"», s'est-il souvenu. La chanteuse l'aurait ensuite contacté personnellement, lui expliquant le scénario du clip: «Britney (Spears), Lindsay (Lohan) et Lady Gaga se pressent dans les embouteillages pour rejoindre un stripclub dans lequel elles dansent». «Gaga m'a dit: "Je vais être entièrement nue, t'es préparé?", a ajouté Charlie Sheen. J'ai dit que j'étais né préparé!»

Finalement, le clip n'a jamais été tourné.