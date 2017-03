Demi Lovato réagit après le piratage de ses photos dénudées

23-03-2017 | 10h21

Mardi, le New York Post a rapporté que des photos de Demi Lovato, alanguie et vaguement dénudée sur un lit, circulaient sur le net et notamment sur des sites pornographiques.

Le journal ajoutait que la provenance de ces clichés n'était pas tout à fait claire. L'intéressée a confirmé quelques heures plus tard que les photos étaient bel et bien réelles, mais qu'il n'y avait pas matière à s'inquiéter. «C'est très bien que tout le monde se scandalise à propos d'une photo. Mais elle n'est pas nue, c'est juste un décolleté», a-t-elle affirmé sur Twitter.

I love how everyone's freaking out about one picture. It's not nude and it's just cleavage 😂 — Demi Lovato (@ddlovato) 22 mars 2017

«En plus, les gens m'ont déjà vu nue, et c'était MON CHOIX... #vanityfair #bienessayé #décolletéautop #messeinsnesontmemepassigros #angles», a-t-elle ajouté.

Plutôt prompte à rire de l'incident, Demi Lovato a aussi fait référence à une série de photos publiée dans Vanity Fair, dans laquelle la chanteuse avait posé dénudée et sans retouche en 2014. Par ailleurs, elle n'est pas la seule à avoir été victime de piratage ces derniers temps, puisque Rhona Mitra, Amanda Seyfried, Mischa Barton, Emma Watson, Katie Cassidy et Dylan Penn se sont aussi fait pirater leur téléphone.

Enfin, rappelons que Demi Lovato a une bonne raison de se réjouir en ce moment et de ne pas penser à ce genre de petits tracas, puisque la rumeur court qu'elle vient de se fiancer avec le champion de MMA Guilherme «Bomba» Vasconcelos.