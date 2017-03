Angelina Jolie et Brad Pitt se reparlent

Avec Splash News 23-03-2017 | 09h07

Angelina Jolie et Brad Pitt seraient sur la voie de la réconciliation, a rapporté People mercredi.

Les deux stars qui se sont séparées en septembre dernier auraient décidé de faire la paix. Ils auraient même eu une conversation face à face.

«Il est vraiment plus heureux», a confié une source au magazine américain en parlant de Brad Pitt. «Il est soulagé que les choses ne soient plus exposées sur la place publique.»

Après plusieurs mois de séparation ultra médiatisée et une enquête du FBI contre l'acteur américain, qui a finalement été blanchi, les stars ont finalement conclu un accord en janvier pour que leur divorce se règle de façon privée.

«C'était un dur moment, mais ils ont réussi à régler cela», a ajouté la source. «C'est un travail en cours.»

Les anciens amoureux, qui ont partagé la vedette dans le film M. et Mme Smith en 2005, ne disent d'ailleurs que des bons mots l'un sur l'autre en public depuis quelques semaines.

Brad Pitt, 53 ans, voit même plus souvent ses six enfants. «Il passe du temps avec les enfants lorsqu'ils sont à Los Angeles», a révélé une autre source à People. «Il passe aussi du temps avec Maddox et Pax. Les choses se calment définitivement.»