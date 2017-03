Les stars réagissent à l'attaque de Londres

23-03-2017 | 08h33

Nicki Minaj, Ellie Goulding et David Beckham comptent parmi les célébrités qui se sont manifestées après l'attentat de Londres.

Mercredi, un homme a tué 4 personnes et en a blessé 20 en traversant en voiture le pont de Westminster avant de tenter de forcer son entrée dans le Parlement. Évidemment, l'annonce de l'attaque a fait le tour du monde et Nicki Minaj et Ellie Goulding ont été parmi les premières stars à réagir à la tragédie. «Que Dieu protège tout le monde à Londres. Ça me détruit d'entendre de telles nouvelles. J'envoie mes condoléances aux familles des victimes», a publié la chanteuse d'Anaconda sur Twitter.

May God protect everyone in London. Hate hearing this sad news. Sending my condolences to the victims' families. — NICKI MINAJ (@NICKIMINAJ) 22 mars 2017

Une sollicitude relayée par sa collègue. «J'étais à Soho quand j'ai entendu cette terrible nouvelle... Soyez fort, comme toujours, mes amis londoniens. J'envoie mes pensées à ceux qui ont été touchés», a ajouté Ellie Goulding.

Was in Soho when I heard the terrible news... stay safe and resilient as ever my fellow Londoners. My thoughts go out to those affected — Ellie Goulding (@elliegoulding) 22 mars 2017

Niall Horan s'est aussi exprimé. Le chanteur, qui était à Los Angeles au moment de l'attentat, a envoyé son soutien à ses compatriotes. «Je suis à Los Angeles et je pense à Londres ce matin. Portez vous bien tout le monde!!», a-t-il écrit, avant que Pink y mette son grain de sel. «Je viens de découvrir les infos et mon cœur saigne pour tous les gens à Londres qui ont été affectés par cette nouvelle tragédie», a-t-elle lancé, rejoignant ainsi Lin-Manuel Miranda, LeAnn Rimes et Lily Allen, qui a lancé un simple «Londres, je t'aime».

David Beckham a lui aussi souligné l'événement sur Instagram: «Mes pensées sont avec ceux qui ont perdu un proche ou qui ont été blessés à Londres. Plus fier que jamais de notre merveilleuse ville et des gens qui nous protègent.»