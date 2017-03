Voici les nouveaux tatouages de Justin Bieber

22-03-2017 | 15h21

Justin Bieber s'est fait tatouer un ours et un aigle sur le torse et les a dévoilés sur Instagram story.

On peut aussi les voir dans une autre vidéo où le chanteur canadien danse avec une vieille dame.

Une publication partagée par Justin Bieber (@justinbieber) le 21 Mars 2017 à 1h07 PDT

L'interprète de Sorry aurait près d'une cinquantaine de tatouages sur le corps et même une petite croix sur le visage. D'ailleurs, il privilégie les thèmes en lien avec la religion et la nature. Il a, entre autres, écrit «son of god» sur son estomac.

Le chanteur de 23 ans est actuellement en tournée avec Purpose World Tour.