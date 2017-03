Reese Witherspoon est furieuse contre Nicole Kidman

Avec Splash News 21-03-2017 | 15h51

Reese Witherspoon aurait une dent contre Nicole Kidman, sa partenaire de jeu dans la série Big Little Lies réalisée par le Québécois Jean-Marc Vallée.

La star de Wild reprocherait à l'actrice australienne de ne pas prendre au sérieux la promotion de la série de HBO.

«Reese est furieuse que Nicole n'en fasse pas plus pour supporter Big Little Lies (...) elle ne parle que de Lion (le film dans lequel elle tient la vedette, NDLR)», a indiqué une source au site New Idea. «Si Reese avait su que Nicole se comporterait de la sorte, elle aurait choisi quelqu'un d'autre pour interpréter Celeste (son personnage)», a ajouté cette même source.

De son côté, Nicole Kidman aurait demandé à son entourage de maintenir sa partenaire de jeu loin d'elle durant les Oscars, signe qu'une tension existe entre les deux actrices.

Le Daily Mail a toutefois rapporté qu'une autre source a démenti ces rumeurs. Nicole Kidman aurait plutôt fait de nombreuses apparitions publiques aux États-Unis et ailleurs pour la promotion de Big Little Lies.

Rappelons que Reese Witherspoon fait partie des producteurs exécutifs de la série de sept épisodes, tout comme Nicole Kidman.