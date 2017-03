21-03-2017 | 10h15

Kim Kardashian s'était préparée mentalement à être violée et tuée lors du braquage dont elle a été victime l'automne dernier à Paris.

Dans le dernier épisode de L'Incroyable famille Kardashian, la starlette a donné de nouveaux détails sur l'événement traumatisant, en plus de révéler toutes les émotions qu'elle a ressenties à ce moment.

«Il a pris mes jambes, mais, vous savez, je ne portais rien en dessous, il m'a tirée vers lui sur le devant du lit et là je me suis dit "ok, c'est le moment où il va me violer" et je me suis mentalement préparée à cela, mais il ne l'a pas fait», a-t-elle raconté durant l'épisode.

La maman de 36 ans poursuit en indiquant qu'elle croyait que les cambrioleurs allaient lui tirer une balle dans la tête quand elle a vu une arme à feu. «J'ai prié pour que Kourtney vive une vie normale même si elle devait voir mon corps inanimé sur le lit», a-t-elle dit avec beaucoup d'émotion.

Durant l'événement, la star de téléréalité imaginait le pire: «J'ai une famille, des enfants, un mari, ma mère, je ne crois pas m'en sortir, je sais comment ces choses se terminent.»

Rappelons que ses soeurs Kourtney et Kendall étaient sorties en boîte de nuit avec le garde du corps lors du braquage.